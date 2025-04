MU : le Cameroun défend André Onana

Écarté du groupe qui a été balayé à Newcastle, André Onana traverse une très mauvaise passe à Manchester United, en témoigne sa prestation affligeante contre l’Olympique Lyonnais en quart de finale de Ligue Europa jeudi dernier. «Quand on est un des pires gardiens de l’histoire de Manchester United, il faut faire attention à ce qu’on dit», avait taclé Nemanja Matic après les déclarations d’Onana qui a affirmé que Manchester était meilleur que Lyon.

Au Cameroun, le Syndicat National des joueurs camerounais (Synafoc), a dénoncé la campagne de harcèlement que subirait le joueur. «Le Synafoc dénonce avec véhémence ces comportements et ces propos excessifs de la part d’individus mesquins qui se sont transformés en procureurs à gage. Le Synafoc appelle par conséquent les uns et les autres à plus de retenue. Aux véritables fans de football camerounais, il demande d’apporter tout leur soutien à ce fils du pays qui porte haut les couleurs du Cameroun à l’étranger», peut-on lire dans un communiqué publié par l’organisation.