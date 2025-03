Les 3 reproches du Real Madrid à Kylian Mbappé

Ce jeudi, ce n’est pas la Saint Kylian en Espagne. Pourtant, la presse ibérique fait sa fête à l’international tricolore. Depuis mardi soir et sa prestation manquée face à l’Atlético de Madrid en 1/8e de finale de la Ligue des champions, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain prend cher. Malgré tout, Carlo Ancelotti a tenté de défendre sa recrue star, ainsi que Vinicius Jr, en expliquant aux journalistes qu’il était très difficile de jouer face aux Colchoneros. Dans la foulée, il a évoqué l’état de santé du capitaine des Bleus.

Il n’est pas au niveau attendu

«Il allait bien, il n’a pas eu de problème (…) C’est juste un problème de dent, qui ne lui permet pas de travailler depuis trois jours.» Pourtant, Relevo explique qu’en coulisses, le club madrilène a justifié la méforme de son joueur en raison de ce souci dentaire. Mais pour les supporters et les médias, cela n’explique pas tout. Hier, Marca a indiqué que le champion du monde 2018, qui montait en puissance ces dernières semaines en enchaînant les buts, est «déconnecté» au moment le plus important de la saison.

Le Français aurait d’ailleurs eu un échange à ce sujet avec Carlo Ancelotti, qui attend de lui qu’il soit le «killer» de l’équipe. La publication espagnole a ajouté que l’attitude du joueur tricolore, entre ses gestes et son manque d’efforts défensifs pour aider l’équipe en cas de perte de balle, fait parler. Ce jeudi, la Cadena SER remet une pièce dans la machine. «Mbappé n’est pas au niveau attendu. Nous parlons de la star de l’équipe, du joueur sur lequel se construit l’avenir de cette équipe», explique le média ibérique avant de dresser la liste des reproches faits par le club à KM9.

Le Real Madrid n’est pas satisfait

Son manque de régularité est pointé du doigt. Malgré des statistiques plutôt bonnes, puisqu’il a marqué 27 buts et délivré 4 assists en 40 apparitions toutes compétitions confondues, on estime qu’il doit être plus régulier. De plus, les Madrilènes pensent qu’il doit enfin totalement lâcher prise pour être au niveau attendu. Ce qui n’est pas le cas pour eux pour le moment. Enfin, le Real Madrid n’est pas satisfait de son association avec Vinicius Jr. Le club espagnol s’attendait à un «duo mortel» et donc à beaucoup mieux. Il souhaite que la relation entre les deux hommes soit meilleure et leur permette un meilleur rendement.

Le Real Madrid, qui se préoccupe de son état de santé après son apathie lors de sa dernière sortie, n’est pas encore inquiet pour son joueur. Mais les champions d’Europe, qui sont conscients qu’ils doivent s’adapter à la vie sans Toni Kroos et à Mbappé en tant que 9, ne rassurent pas en interne. Certains pensent que le club est en train de reculer depuis quelques semaines et que si l’équipe avait affronté le Barça plutôt que l’Atlético, elle aurait eu du mal. La Cadena SER explique qu’au centre d’entraînement de Valdebebas, la direction estime que le problème vient des joueurs et non de Carlo Ancelotti. Eduardo Camavinga ou encore Kylian Mbappé doivent faire mieux selon les dirigeants. Le message est passé…