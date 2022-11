Bon plan : 100 € offerts pour parier sur l'Equipe de France

Ce mardi, l’Équipe de France, championne du monde en titre, fait son entrée dans cette Coupe du Monde. Et le match qui attend les Bleus promet d’être disputé puisque c’est l’Australie qui est au programme, au stade Al-Janoub. Malgré de nombreux blessés, à commencer par Paul Pogba, Ngolo Kanté ou Karim Benzema, la bande à Didier Deschamps s’annonce comme grandissime favorite de la rencontre. Et pour cette première rencontre du Mondial, voici une offre à ne pas rater, puisque le site de paris sportifs Parions Sport vous offre votre premier pari doublé jusqu'à 100€ ainsi que 10€ sans dépôt avec le code FMCDM. Parmi les différents paris proposés par Parions Sport, voici trois cotes* intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

Doublé de Kylian Mbappé face à l'Australie (cote à 3,75)

Avec l'absence de Karim Benzema, Kylian Mbappé sera l'atout numéro 1 de l'Equipe de France lors de ce Mondial 2022. Grand espoir du football mondial en 2018, il avait inscrit 4 buts en 7 matches. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde aujourd'hui, l'attaquant parisien est forcément attendu au tournant. Avec 4 buts en 8 matches chez les Bleus en 2022, Mbappé est surtout en grande forme comme l'attestent ses 7 buts marqués lors de ses 6 derniers matches joués. C'est donc aujourd'hui une formidable occasion de marquer les esprits face à une équipe d'Australie qui n'a pas forcément l'habitude d'évoluer contre des joueurs du calibre de ceux de l'Equipe de France. Un doublé du n°10 des Bleus face aux Socceroos est très probable.

La France l'emporte 2-1 face à l'Australie (cote à 8,60)

Plutôt décevante en Nations League et minée par les blessure de plusieurs de ses cadres, l'Equipe de France est attendue au tournant face à l'Australie. Comme en 2018, cette dernière est au programme des Bleus pour son entrée dans le Mondial. Et comme en Russie, cette rencontre risque d'être plus serrée qu'il n'y parait entre une équipe d'Australie qui a remporté ses 5 derniers matches (face à des adversaires modestes) et une équipe de France qui a multiplié les contre-performances notamment face à la Croatie et surtout face au Danemark. Une victoire très serrée 2-1 (avec une cote superbe à 8,60) comme en 2018 est donc à prévoir.

Kylian Mbappé marque en première période (cote à 3,25)

Surmotivé par l'enjeu, Kylian Mbappé va être surmotivé à l'idée de disputer sa 2e Coupe du Monde. Principal atout offensif des Bleus, le n°10 de la France va tout faire pour mettre l'Equipe de France à l'abri dès l'entame de la rencontre. Un but dans les 45 premières minutes du buteur international tricolore coté à 3,25 est un pari à tenter.

