Chelsea rappelle David Datro Fofana

Six mois et puis s’en va. Arrivé l’été dernier à Chelsea contre 12 millions d’euros en provenance de Molde, l’attaquant international ivoirien David Datro Fofana a été prêté quelques jours plus tard à l’Union Berlin. Mais après 2 petits buts et 1 passe décisive en 17 matches toutes compétitions confondues, l’Eléphant aux 3 sélections fait son retour chez les pensionnaires de Stamford Bridge.

La suite après cette publicité

«David Fofana est de retour à Chelsea après avoir été rappelé de son prêt à l’Union Berlin. Le joueur de 21 ans a fait 17 apparitions lors de son passage dans le club de Bundesliga, dont quatre en Ligue des champions. Fofana a rejoint les Blues en janvier 2022 en provenance de Molde et a joué quatre fois en équipe première la saison dernière», peut-on lire dans le communiqué des Blues.