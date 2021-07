Espagne : le coup de gueule de Gerard Piqué

La suite après cette publicité

Elle n’était pas annoncée comme la grande favorite de l’Euro 2020. Mais l’Espagne n’a pas à rougir. Combattive et solidaire, la Roja a réussi à se hisser jusqu’en demi-finale. Et si elle avait eu plus de réussite, elle aurait sans doute pu remporter son match face à l’Italie. Éliminée aux tirs au but (1-1, 4 tab 2), l’équipe entraînée par Luis Enrique s’en va avec les honneurs. Mais à l’heure de féliciter la sélection nationale, Gerard Piqué a tenu à pousser un petit coup de gueule sur la séance des tirs au but.

« Énorme tournoi de la sélection. On peut être fier. Il y a beaucoup de mérite à atteindre les demi-finales de l’Euro. Je ne pense pas qu’il y ait une meilleure équipe dans la compétition, mais les tirs au but sont parfois très cruels. Ce n'est pas un hasard si lors des quatre séries (de tirs au but) à l’Euro comme en Copa América l'équipe qui tire en premier a gagné. Les statistiques disent que le premier a plus de chances et dans un tournoi comme celui-ci, il ne me semble pas juste qu'un tirage au sort (de l’équipe qui tire en premier) vous fasse commencer (la série) avec un désavantage », a-t-il posté sur Twitter.

Enorme torneo de la @SeFutbol! Es para sentirse muy orgulloso. Llegar a semifinales de la @EURO2020 tiene muchísimo mérito. No creo que haya selección mejor en la competición, pero las tandas de penaltis a veces son muy crueles. Mucho ánimo al equipo! — Gerard Piqué (@3gerardpique) July 6, 2021