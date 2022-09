Mercato Barça : les deux options qui s'offrent encore à Miralem Pjanic

La suite après cette publicité

« Xavi a toujours été un milieu de terrain modèle pour moi. Je l'ai suivi avec admiration. Il est l'un des meilleurs de tous les temps. Travailler avec lui est très spécial. » À l'arrivée de l'ancienne légende sur le banc du Barça, Miralem Pjanic avait retrouvé le sourire loin de la Catalogne, puisqu'il évoluait au Besiktas. Après une vingtaine de matches joués sur les rives du Bosphore et 4 passes décisives, dont 2 en Ligue des Champions, le milieu international bosnien de 32 ans (107 sélections/18 buts) espérait pouvoir glaner du temps de jeu avec Xavi.

Mais la forte concurrence à son poste (Gavi, Pedri, De jong et surtout Busquets) a contrecarré ses plans. C'est la raison pour laquelle, il a essayé de se trouver une porte de sortie pour un nouveau prêt, lui qui reste sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le club Blaugrana. Pjanic espérait un bon club du Big 5 européen et rêvait même de revenir en France. Selon nos informations, le milieu de terrain a été proposé à l'OM, à l'OL mais surtout à Nice avec qui des discussions informelles ont été nouées.

Une possibilité d'évoluer au Moyen-Orient…

Finalement, rien n'a bougé pour Pjanic qui est retourné à Barcelone et qui était d'ailleurs sur le banc face au Séville FC. Reste que la situation est difficile à vivre pour un joueur qui a encore soif de jouer au plus haut niveau. Mais la plupart des championnats sont désormais fermés et il ne peut plus viser que les championnats encore ouverts.

S'il paraît peu probable qu'il retourne en Turquie, l'ancien Lyonnais n'a plus le choix. Soit il décide de rejoindre un club du Moyen-Orient (le club d'Al-Nassr coaché par Rudi Garcia a été évoqué dans ces colonnes ainsi que le Qatar SC), soit il reste encore jusqu'au prochain mercato d'hiver et essaie de grappiller du temps de jeu ici où là...