L’OM accélère sur le dossier Nadiem Amiri

Renan Lodi, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Geoffrey Kondogbia ou encore Pierre-Emerick Aubameyang, pour ne citer qu’eux. L’OM n’a pas lésiné sur les moyens durant ce mercato estival. Pourtant, les premières sorties olympiennes laissent un goût amer aux supporters marseillais. Éliminés lors du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions et tenus en échec sur la pelouse du FC Metz (2-2) à l’occasion de la deuxième journée de Ligue 1, vendredi soir, les hommes de Marcelino sont d’ores et déjà à la peine.

Un constat frustrant qui pousse la direction phocéenne à cibler de nouveaux profils sur le marché des transferts. Dans cette optique et selon les dernières informations de Sky Sport, le dernier troisième du championnat de France négocierait avec le Bayer Leverkusen pour enrôler Nadiem Amiri, milieu de terrain de 26 ans. Quelques heures seulement après la blessure de Geoffrey Kondogbia face aux Grenats, les hautes sphères marseillaises seraient donc déterminées à l’idée de renforcer l’entrejeu. Il faudra pour cela s’entendre avec la formation allemande…

Arrivé au club en juillet 2019, Amiri souhaiterait, quoi qu’il en soit, changer d’air et pourrait donc rebondir dans la cité phocéenne. Pour ce faire, l’OM devra, malgré tout, se défaire de la concurrence d’une formation anglaise, également intéressée. La presse allemande précise enfin qu’une somme entre 6 et 7 millions d’euros serait réclamée pour lâcher l’international allemand aux cinq sélections. Milieu de terrain polyvalent, principalement utilisé dans l’axe sous les ordres de Xabi Alonso, Nadiem Amiri, passé par le Genoa et le TSG Hoffenheim, sort d’une saison globalement satisfaisante (4 réalisations et 2 passes décisives en 36 matches toutes compétitions confondues).

Absent lors du premier match de la saison, le 12 août dernier contre Teutonia 05 en Coupe d’Allemagne (victoire 0-8), Amiri avait toutefois participé à la préparation estivale, notamment à l’occasion du match amical contre l’OM début août (1-2) où il avait trompé Pau Lopez d’un corner direct du pied droit. Avec le départ annoncé de Ruslan Malinovskyi et le possible transfert de Mattéo Guendouzi avant la fin du mercato estival, l’OM a, peut-être, trouvé un nouveau renfort pour son entrejeu.