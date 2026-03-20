OM : les mots forts de Pierre-Emile Højbjerg pour Roberto De Zerbi

À deux jours du choc entre l’Olympique de Marseille et le LOSC, prévu dimanche au Vélodrome pour la 27e journée de Ligue 1, Pierre-Emile Højbjerg s’est présenté en conférence de presse ce vendredi. Le milieu danois a encensé Habib Beye et a également évoqué son ancien entraîneur à l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi.

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«Dans le foot, on voit des coaches, on voit des joueurs. C’est vrai que j’ai beaucoup aimé Roberto (De Zerbi)», a confié Højbjerg, soulignant ainsi l’appréciation qu’il avait pour le style et la personnalité de l’ancien technicien italien.