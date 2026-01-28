Bruges - OM : les compositions probables

L’Olympique de Marseille joue sa qualification pour le prochain tour de la Ligue des Champions ce soir. En déplacement du côté de la Belgique, la formation phocéenne n’a pas le choix, elle doit gagner pour assurer sa place dans les 24 premiers du classement. Pour ça, Roberto De Zerbi devrait pouvoir miser sur un onze type ou presque. Dans les cages, on retrouvera Rulli alors que la défense à trois sera composée de Murillo, Balerdi et du revenant Aguerd. En piston droit, l’OM misera sur Weah alors que Medina occupera le rôle de latéral gauche, central gauche hybride.

La suite après cette publicité

Au milieu de terrain, Marseille devrait miser sur la doublette Hojbjerg et Kondogbia alors que le trio offensif sera emmené par Gouiri, Greenwood et Traoré. En face, Bruges se présentera sans doute en 4-3-3 avec Mignolet dans les cages. Ordonnez, longtemps désiré par l’OM cet été, sera aligné dans l’axe avec Mechele. Seys sera à gauche et Sabbe à droite. Au milieu, on retrouvera Onyedika, le capitaine Vanaken et Stankovic. Enfin, Forbs, Vermant et Diakhon occuperont les postes offensifs.

La suite après cette publicité

Pour voir Greenwood et Gouiri à l’œuvre ce soir, découvrez ici l’offre pour regarder le match en direct sur CANAL+