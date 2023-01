1000e match pour Jürgen Klopp comme entraîneur

Affrontant Chelsea ce samedi à Anfield, Jürgen Klopp va vivre un match particulier au-delà de l’affiche prestigieuse qui sera à suivre sur notre live commenté. Le technicien allemand de 55 ans va déjà connaître son 1000e match officiel sur un banc de touche. Un chiffre impressionnant pour celui qui est coach depuis 2001 et compte notamment la Ligue des Champions 2019, la Premier League 2020 et les Bundesliga 2011 et 2012 dans son palmarès.

Ainsi, il a disputé 270 matches entre 2001 et 2008 sur le banc de Mayence puis au Borussia Dortmund, il a vécu 319 rencontres entre 2008 et 2015. Coach de Liverpool depuis le 8 octobre 2015, il va connaître son 411e match avec les Reds où il aura connu la plus longue période de sa carrière.

