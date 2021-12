La suite après cette publicité

Le défenseur argentin avait disparu des radars depuis sa mi-temps contre le FC Metz. Ce jeudi soir, contre le Lokomotiv Moscou, il était bel et bien là et il a clamé son envie de jouer. Il a même expliqué qu'il était prêt à évoluer au poste de gardien de but si cela lui permettait de glaner encore plus de temps de jeu et répondre aux attentes de son coach.