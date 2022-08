Séville FC : ça commence à sentir mauvais

Une défaite 2-1 face à Osasuna et un match nul 1-1 à la maison face au promu Valladolid. On peut le dire, la saison de Séville n'a pas vraiment démarré sur les chapeaux de roue. Au delà des résultats, le contenu de ces deux premières rencontres a été assez médiocre, avec une animation offensive quasi inexistante, et une solidité défensive - point fort de l'équipe ces dernières saisons - qui semble perdue. Surprenant ? Pas vraiment, puisque sur la deuxième partie de l'exercice 2021/2022, les troupes de Julen Lopetegui affichaient déjà de sacrées limites...

Ce mercato devait donc servir à réparer de nombreux défauts... Seulement, c'est presque le contraire pour l'instant. La charnière centrale, point fort de l'équipe, a été démantelée puisque Koundé s'en est allé direction Barcelone alors que Diego Carlos a rejoint Aston Villa. Et pour les remplacer, Monchi est allé chercher Tanguy Nianzou Kouassi, auteur d'une bonne première, et Marcao, arrivé en surpoids en provenance de Galatasaray et victime de pépins physiques récurrents. Autant dire qu'il semble peu probable que ce duo défensif soit aussi redoutable et costaud que le précédent.

La quatrième place en danger

Alex Telles est aussi arrivé, ce qui en a surpris plus d'un, puisque le poste de latéral gauche semblait être bien couvert avec Marcos Acuña, alors qu'Isco est la troisième recrue estivale du club. Un pari intéressant, mais certaines positions sont encore très fragiles, à commencer par la pointe de l'attaque, où Rafa Mir et Youssef En-Nesyri ne portent pas satisfaction. L'an dernier, Séville avait ainsi terminé la saison avec 53 buts inscrits, un montant particulièrement faible pour un quatrième, et des équipes comme le Betis et Villarreal, classées derrière, en avaient inscrit plus. Levante, relégué, n'en avait marqué que deux de moins. Seulement, la situation financière du club reste difficile, et les différentes options étudiées par le club pour renforcer l'attaque (Raul de Tomas ou Umar Sadiq) vont devoir patienter et attendre des ventes...

On peut donc le dire, Séville n'a pas un effectif meilleur que la saison dernière, loin de là même, et la fin du mercato risque d'être difficile. On sent d'ailleurs un certain pessimisme auprès des supporters sévillans. Dans le même temps, des clubs comme Villarreal et le Betis ont conservé leurs meilleurs éléments et se sont même renforcés. La lutte pour la quatrième position - propriété des Sévillans ces deux dernières saisons - s'annonce donc plus disputée que jamais, et l'équipe de Julen Lopetegui a déjà du retard. Alors qu'il reste moins d'une semaine avant la fin du mercato, Monchi a énormément de pain sur la planche.