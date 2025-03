Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est déjà le 22e bilan de la saison du classement des top buteurs européens. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Et comme sur les dernières semaines, la première place revient à Mohamed Salah. Le buteur de Liverpool qui compte 25 réalisations en 28 rencontres n’a pas joué ce week-end, mais s’était illustré en milieu de semaine contre Newcastle (2-0) sans pour autant ajouter un nouveau but à sa collection.

La suite après cette publicité

Juste derrière, on retrouve Viktor Gyökeres à la deuxième place avec 23 buts en 22 matches. Moins efficace sur les dernières semaines où il a notamment eu des problèmes physiques, l’attaquant suédois joue ce soir à 21h15 contre le club d’Estoril et tentera de soigner ses statistiques. Le podium est complété par le buteur anglais Harry Kane. L’attaquant du Bayern Munich n’a pas marqué vendredi contre Stuttgart (3-1) et reste donc bloqué à son solide bilan de 21 buts en 22 matches.

Mika Biereth remonte vite

La quatrième position revient à l’homme en forme du côté de la Ligue 1, Mika Biereth. L’attaquant danois brille de mille feux du côté de l’AS Monaco et sort d’un triplé retentissant contre Reims (3-0), son troisième depuis son arrivée dans la principauté. L’attaquant autrichien arrive désormais un solide bilan de 21 buts en 23 matches sur sa saison entre le Sturm Graz et l’ASM. Cinquième, Mateo Retegui suit avec 21 buts en 25 matches. L’attaquant italien n’a pas marqué samedi lors du match nul de l’Atalanta contre Venise (0-0).

La suite après cette publicité

Sixième, Robert Lewandowski comptabilise 21 buts en 25 matches. L’attaquant du FC Barcelone n’a pas marqué lors du succès 4-0 des siens contre la Real Sociedad. Erling Haaland arrive septième avec 20 buts en 26 matches. Le buteur de Manchester City avait marqué en milieu de semaine contre Tottenham (1-0). C’est mieux que Sem Steijn et ses 19 buts en 23 matches qui a ajouté un nouveau pion samedi contre Groningue (1-1). Neuvième et disposant de statistiques similaires, Alexander Isak reste en embuscade. Enfin, le dixième rang revient à Omar Marmoush même s’il n’a pas marqué avec Manchester City contre Totttenham. Il dispose de 18 buts en 22 matches.

Krzysztof Piątek (Istanbul Basaksehir), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) et Chris Wood (Nottingham Forest) arrivent aux portes du top 10 avec également 18 réalisations tandis que Kylian Mbappé (Real Madrid) échoue derrière avec 17 buts. Simon Banza (Trabzonspor), Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe), Toluwalase Arokodare (Genk), Manfred Ugalde (Spartak Moscou), Victor Osimhen (Galatasary) et Patrik Schick (Bayer Leverkusen) sont plus loin avec 16 pions.

La suite après cette publicité

Le classement des tops buteurs européens