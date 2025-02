Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est déjà le 21e bilan de la saison du classement des top buteurs européens. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Comme la semaine dernière, on retrouve Mohamed Salah à la première place. L’attaquant égyptien compte 25 buts en 27 matches après deux nouvelles réalisations contre Aston Villa (2-2) et Manchester City (2-0).

En deuxième position, on retrouve Viktor Gyökeres qui a de nouveau marqué avec le Sporting CP contre AVS. Libéré de certains problèmes physiques, l’attaquant suédois reprend sa marche vers l’avant et compte 23 buts en 22 matches. Ainsi, il devance sur le podium Harry Kane qui s’empare de la troisième place. L’attaquant anglais du Bayern Munich est entré en jeu mais n’a pas su marquer. Il reste ainsi bloqué à 21 buts en 21 matches.

Alexander Isak remonte vite

A la quatrième place, on retrouve Mateo Retegui avec ses 21 buts en 24 matches. L’attaquant italien de l’Atalanta s’est offert un nouveau pion lors du festival 5-0 de la Dea contre Empoli. Buteur lundi dernier contre le Rayo Vallecano (1-0) mais muet ce samedi contre Las Palmas (2-0), Robert Lewandowski arrive cinquième. L’attaquant polonais affiche 20 buts en 24 matches. C’est mieux qu’Alexander Isak qui s’empare de la 6e place avec 19 buts en 24 matches. Le joueur de Newcastle a vu double lors de la victoire des Magpies contre Nottingham Forest (4-3).

En septième position, Erling Haaland suit avec 19 buts en 25 matches mais n’a pas joué hier lors de la défaite 2-0 de Manchester City contre Liverpool. Huitième, Omar Marmoush n’avance pas avec 18 buts en 21 matches. Hier, il n’a pas marqué contre Liverpool lors de la défaite 2-0 de Manchester City. Battu par Lille avec Monaco (2-1), Mika Biereth arrive neuvième avec 18 buts en 22 matches et n’a pas marqué contre les Dogues. Enfin, Sem Steijn comptabilise 18 buts en 22 matches et prend la dixième position. Le buteur de Twente n’a pas marqué contre NEC Nimègue.

Krzysztof Piątek (Istanbul Basaksehir) et Chris Wood (Nottingham Forest) arrivent à la onzième et douzième place avec 18 réalisations tandis que Kylian Mbappé (Real Madrid) et Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) échouent aux portes du top 10 avec 17 buts. Simon Banza (Trabzonspor) est juste derrière avec 16 pions. Bryan Mbeumo (Brentford), Manfred Ugalde (Spartak Moscou), Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Toluwalase Arokodare (Genk), Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe), Ayoub El Kaabi (Olympiakos), Moïse Kean (Fiorentina) et suivent plus loin avec 15 réalisations.

Le classement des tops buteurs européens