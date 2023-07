Le Barça va réaliser une vente massive

Fidèle à sa réputation, le FC Barcelone est omniprésent sur le marché des transferts mais ses ambitions sont freinées par ses finances. La masse salariale représente un budget conséquent pour le club catalan et limite sa marge de manoeuvre. Dernièrement, des sources proches du club espagnol ont indiqué à Mundo Deportivo que la priorité était donnée au recrutement d’un latéral et d’un milieu de terrain. Mais sans une vente massive, les Blaugrana ne peuvent attirer de nouveaux joueurs.

Dans cet optique, le média ibère rapporte que le FC Barcelone envisage dans un premier temps de trouver un point de chute aux joueurs prêtés lors de l’exercice précédent. C’est chose faite pour Samuel Umtiti qui s’est engagé ce week-end avec Lille. Le Barça touche également au but pour Nico Gonzalez, en partance pour le FC Porto et dont les derniers détails contractuels restent à peaufiner, ainsi que pour Alex Collado, proche du Betis Séville. Outre ces trois joueurs, le président Joan Laporta a révélé qu’il avait reçu des offres pour huit joueurs de l’effectif de Xavi Hernandez. Parmi eux, on retrouve les noms plus ronflants d’Ansu Fati, Ferran Torres et Raphinha qui n’ont pas donné satisfaction cette saison. Certains médias avancent qu’Arsenal aurait transmis une offre de 50M€ pour Ansu Fati malgré tout refusée par le Barça estimant que celle-ci était insuffisante. Affaire à suivre donc…

