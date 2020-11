RB Leipzig-PSG : les compositions officielles !

La défaite initiale à domicile face à Manchester United a placé les hommes de Thomas Tuchel dans une situation inconfortable, qu'il faudra rendre plus douce en allant l'emporter à Leipzig, pour le compte de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des champions (une rencontre à suivre en direct commenté sur FM à 21h). Mais il faudra y parvenir avec une équipe amputée de nombreux titulaires. Aux forfaits de longue date de Bernat, Verratti, Icardi et Draxler se sont ajoutés ceux de Neymar puis de Kylian Mbappé. C'est donc toute la ligne d'attaque du PSG ou presque qui ne sera pas disponible pour ce match si important dans la course à la qualification.

Thomas Tuchel peut au moins compter sur son gardien Keylor Navas, décisif depuis le début de saison. La charnière est composée de Danilo et Kimpembe. A droite, Florenzi est titulaires, tout comme Kurzawa à gauche. Marquinhos est la référence de Tuchel en sentinelle, mais qui pour l'accompagner ? On retrouve Ander Herrera accompagné d'Idrissa Gueye. Devant, Angel Di Maria est le leader, accompagné de Pablo Sarabia et Moise Kean. Côté RB Leipzig, on retrouve un 3-4-3 avec Gulacsi dans les cages, protégé par le trio Konaté-Upamecano-Orban. En pistons, Angelino et Mukiele animeront les flancs, alors que le duo de l'entrejeu sera composé de Sabitzer et de Haidara. Devant, Forsberg, Olmo et l'ancien Parisien Nkunku voudront mettre à mal l'arrière-garde de Thomas Tuchel.

Les compositions officielles :

RB Leipzig : Gulacsi - Orban, Upamecano, Konaté - Mukiele, Sabitzer, Haidara, Angeliño - Nkunku, Olmo, Forsberg

PSG : Navas - Florenzi, Danilo, Kimpembe, Kurzawa - Gueye, Marquinhos, Herrera - Di Maria, Kean, Sarabia