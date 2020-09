Manchester City dégaine une offre complètement folle pour José María Giménez

Contrairement à d'autres années, Manchester City est pour l'instant assez discret sur le mercato. Nathan Aké (45 M€) et Ferran Torres (23 M€) sont venus garnir les rangs des Skyblues. Deux joueurs d'avenir, mais pas encore de recrue galactique pour une équipe qui voudra s'emparer, à nouveau, du titre sur la scène nationale. Mais le mercato n'est clairement pas fini, et, on le sait, Pep Guardiola souhaite encore l'arrivée d'un défenseur central.

Eric Garcia a effectivement de grandes chances d'être vendu, avec le FC Barcelone qui le convoite à un an de la fin de son contrat. Quant à Aké, il pourrait être utilisé au milieu de terrain selon divers médias britanniques. Quoi qu'il en soit, le favori des Citizens semblait être Kalidou Koulibaly, le défenseur napolitain. Mais les négociations avec l'écurie italienne et son sulfureux président Aurelio de Laurentiis semblent pour le moins compliquées.

Un montant total de 94 millions d'euros

Et le quotidien AS dévoile une petite bombe : les Mancuniens se seraient désormais tournés vers José María Giménez, le défenseur de l'Atlético de Madrid. Mieux encore, ils auraient soumis une offre de 89 millions d'euros + 5 millions sous forme de bonus ! Une opération menée par Txiki Beguiristain, le directeur sportif citizen. De quoi convaincre les Colchoneros ? Ces derniers n'ont pas encore répondu, mais ils exigeraient le paiement de sa clause libératoire de 120 millions d'euros.

Comme le précise le média, l'Atlético de Madrid a besoin d'argent suite à la crise du coronavirus, et même si l'Atlético veut le montant de la clause, l'état-major rojiblanco pourrait y réfléchir à deux fois. D'autant plus qu'il n'a pas toujours été titulaire la saison dernière, Felipe Monteiro ayant souvent été aligné à sa place aux côtés de Savic. Giménez est à son aise à l'Atlético selon le quotidien, mais l'offre des Skyblues serait alléchante. Affaire à suivre...