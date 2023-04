Serie A : Jesé Rodríguez permet à la Sampdoria d’arracher le match nul face à Lecce

La Sampdoria ne décolle toujours pas à l’extérieur. En déplacement dans les Pouilles pour y affronter Lecce ce dimanche, lors de la 30e journée de Serie A, le club génois a enchaîné son huitième match sans victoire hors de ses bases (0-1). Surpris par un but de l’attaquant gambien Assan Ceesay à la demi-heure de jeu, les joueurs de Dejan Stanković ont néanmoins fait preuve d’abnégation pour arracher le match nul. Sur un service de Manolo Gabbiadini, l’ancien joueur du PSG Jesé Rodríguez a inscrit son premier but de la saison d’un joli piqué (75e), après être entré en jeu à la pause.

Une opération qui ne permet en revanche toujours pas à la Sampdoria de se donner de l’air au classement. Lanterne rouge de Serie A, les Blucerchiati totalisent seulement 16 points après 30 journées de championnat et ont désormais plus qu’un pied en Serie B. De leur côté, les coéquipiers de Samuel Umtiti restent scotchés à leur 16e position et devront batailler pour assurer leur maintien en fin de saison.

