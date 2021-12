Liverpool : Jürgen Klopp milite aussi pour les cinq changements

La suite après cette publicité

Dans un contexte de chaos lié au Covid-19 où les matches s'enchaînent à un rythme infernal, quand ils ne sont pas reportés, la Premier League traverse une période compliquée. Une zone de turbulences qui amène plusieurs coachs du championnat anglais à sortir du silence, à l'instar de Thomas Tuchel (Chelsea), notamment pour repenser à cette règle des cinq changements autorisés et qui avait été mise en place au début de la crise sanitaire. Dans cette optique, c'est Jurgen Klopp qui est cette fois monté au créneau. Favorable au retour des cinq rotations et soutenu par plusieurs de ses confrères (Rangnick, Guardiola ou encore Ranieri), l'entraineur de Liverpool se montre pourtant pessimiste.

«On a besoin de quatorze votes pour changer la règle, et il y a quelque chose qui ne va pas. Par exemple, je ne pense pas que beaucoup de joueurs de Burnley disputent des matches internationaux. Quand nos joueurs jouent trois matches, ils n'en ont aucun, a déclaré Klopp ce lundi en conférence de presse. On parle d'un problème rencontré par certains joueurs et clubs mais dont l'issue est décidée par d'autres. C'est un vrai problème. La meilleure ligue du monde, la plus intense, est la seule qui garde trois remplacements. Ce n'est pas juste. On devrait changer mais je ne vois pas vraiment de possibilité qu'on y parvienne», a ainsi déclaré ce lundi le technicien des Reds.