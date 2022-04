OL : grosse inquiétude pour certains cadres avant West Ham

Au-delà du résultat compliqué à Strasbourg (1-1), l'Olympique Lyonnais a vu la perte de plusieurs cadres en Alsace. Alors qu'Anthony Lopes a quitté les siens prématurément après avoir été percuté par Ibrahima Sissoko sur l'action du but alsacien, Houssem Aouar et Tanguy Ndombele ont également quitté la pelouse sur blessure en seconde période.

Et selon les dernières informations de L'Équipe, le portier rhodanien souffre d'une très grosse béquille sur le haut de la cuisse droite et reste incertain pour la réception des Londoniens. Tanguy Ndombele pourrait également suivre le match retour des tribunes, à l'instar d'Houssem Aouar. Des absences notables alors que Peter Bosz pourrait aligner Jeff Reine-Adélaïde ou quelques jeunes de la réserve qui se sont fait remarquer lors de la Coupe Gambardella, ce week-end. Un véritable coup dur pour un match qui s'annonce plus que décisif dans la suite de la saison lyonnaise...