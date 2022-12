Argentine : Emiliano Martinez juge Lionel Messi comme le meilleur de tous les temps

La suite après cette publicité

Durant la cérémonie de célébration devant ses supporters à Buenos Aires, le gardien de but de l’Argentine Emiliano Martinez, champion du Monde après sa victoire face à l’équipe de France aux tirs au but (3-3, 4 t.a.b. à 2), a confié avoir accompli son rêve de garnir le palmarès international de son coéquipier et capitaine, Lionel Messi. Entre ses nombreux chambrages envers les Bleus, le portier d’Aston Villa - qui retrouvera Unai Emery dans les prochains jours - a tenu à faire l’éloge de La Pulga, confirmant son statut de meilleur joueur de tous les temps.

« Mon rêve était de donner un titre à Lionel Messi avec l’équipe nationale. On lui a donné la Copa America, la Finalissima (face à l’Italie, ndlr). Mon rêve en tant que gardien de but, en tant qu’athlète, était de donner la Coupe du monde au meilleur joueur du monde, pour qu’il n’y ait plus de doute sur le fait qu’il est le meilleur joueur de l’histoire, a assuré le gardien de but. Après la compétition, je lui ai envoyé un message pour le remercier de m’avoir offert la Coupe du monde, et il m’a répondu la même chose. C’est incroyable que le meilleur joueur du monde vous respecte. »

À lire

Argentine : Ángel Di María se fait tatouer le trophée de la Coupe du Monde