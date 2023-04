Samir Nasri allume Didier Deschamps

La suite après cette publicité

Samir Nasri est sans filtre et c’est ce qui fait son sel. Invité dans l’émission Zack en Roue libre du streamer Zack Nani sur Twitch lundi, l’ancien international français (41 sélections) s’est livré à cœur ouvert sur différentes étapes de sa carrière. Et sur son rêve de disputer une Coupe du Monde avec les Bleus, finalement jamais assouvi, le natif de Marseille n’a pas épargné Didier Deschamps.

«Il (Didier Deschamps ndlr) m’a n… mon rêve. Mon truc c’était de jouer une Coupe du monde au Brésil en plus, le pays du foot. J’avais fait une saison de fou furieux, je me disais que j’allais aller au Brésil et que j’allais plier la Coupe du monde, a rembobiné l’ancien joueur de Manchester City. J’y ai quand même cru. On venait d’être champion avec City, j’avais marqué en finale (de la League Cup): je me disais 'il va me prendre’. C’est la Coupe du monde, un Graal, le summum. Je voulais la jouer. Quand tu vois les joueurs qui y vont, là, j’ai pété les plombs. Quand j’ai vu les mecs qui y sont allés à ma place, je me suis dit: lui, il se fout vraiment de ma gueule.» DD risque de ne pas apprécier.

