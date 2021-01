Monaco se place sur la pépite Kang-In Lee

La suite après cette publicité

Quatorzième du classement de Liga, Valence n’est pas au mieux. Dernièrement, nous vous faisions d’ailleurs un petit point sur la situation du club che. La formation espagnole souhaite se renforcer pour tenter de sortir de la crise, sauf que ses finances ne le lui permettent pas. Peter Lim veut des joueurs d’expérience, mais n’a clairement pas le carnet de chèque adéquat. Pire, Valence doit surtout batailler pour ne pas se faire dépouiller, même s’il s’attend à plusieurs départs de taille.

Plus tôt dans la journée, les médias catalans envoyaient d’ailleurs le latéral José Luis Gaya au FC Barcelone la saison prochaine. Cependant, la formation entraînée par Javi Gracia pourrait également perdre l’un des plus grands espoirs du club : Kang-In Lee. Agé de 19 ans, le Sud-Coréen, qui évolue au poste de milieu offensif (il joue sur les côtés ou en tant que deuxième pointe) compte treize apparitions en Liga cette saison, mais son cas pose problème. Sous contrat jusqu’en 2022, ce pur produit valencian a refusé de prolonger.

L'ASM piste plusieurs ailiers

Également frustré par son temps de jeu, Kang-In Lee serait déçu par l’évolution de son club de cœur. Annoncé dans le viseur de Nice et de l’Olympique de Marseille l’été dernier, le joueur serait, selon Super Deporte, également courtisé par le Betis et l’AS Monaco ! Le VCF ne serait pas contre un prêt dès cet hiver, mais tous ces courtisans seraient davantage intéressés par l’idée de jouer la montre pour faire baisser les prix l'été prochain. Malgré l’arrivée récente de Krépin Diatta et la présence de plusieurs éléments pouvant animer les flancs (Diop, Golovin, Gelson), le club princier ne semble pas s’interdire la possibilité d’enrôler un nouvel ailier dans les mois à venir.

Un scénario loin d’être utopique puisque le Guardian révèle de son côté que l’ASM serait également sur la piste de l’Anglais de Leicester, Demarai Gray. Âgé de 24 ans, cet ailier n’a disputé que deux matches officiels cette saison avec les Foxes. Libre en juin prochain, le natif de Birmingham, qui était aussi suivi par l’Olympique de Marseille et Benfica, présentera l'avantage d'être un renfort disponible à moindre coût. Affaires à suivre.