Le FC Barcelone tient le remplaçant de Jordi Alba

Le FC Barcelone est dans une situation catastrophique, avec des passifs financiers s'élevant à plus d'un milliard d'euros, et une dette de 730 millions d'euros à rembourser sur le court terme. Autant le dire : il ne faudra, a priori, pas s'attendre à des folies lors du prochain mercato, même si des candidats à la présidence du club ont déjà fait savoir que l'hypothèse de prendre un nouveau crédit est sur la table.

De plus, le club est en quelque sorte paralysé, en attendant que le futur président soit connu, le 7 mars si tout se passe comme prévu. D'ici là, compliqué pour la direction intérimaire de prendre de grosses décisions, même si, cette dernière travaille tout de même sur certains dossiers plutôt secondaires. Selon l'émission Onze d'Esport3, la chaîne publique de sport catalane, les dirigeants ont déjà avancé sur une recrue.

Une référence à son poste pour 15 millions d'euros

Il s'agit de José Luis Gaya (25 ans), un joueur bien connu des fans de Liga puisque ça fait plusieurs saisons déjà qu'il est une référence à ce poste de latéral gauche. Il est même devenu le titulaire de la Roja avec Luis Enrique. Et selon le média, il est considéré par l'état-major barcelonais comme un sérieux concurrent pour Jordi Alba et un joueur intéressant pour l'avenir. Un latéral rapide, particulièrement offensif et dont le profil semble coller à merveille à ce qu'on peut demander à un joueur de couloir au FC Barcelone.

Mieux encore, il serait une belle opportunité de marché puisqu'il ne coûterait que 15 millions d'euros + quelques variables. En proie à une véritable crise institutionnelle et financière, Valence s'est déjà séparé de beaucoup de tauliers l'été dernier et Gaya pourrait donc être le prochain. Un prix plus qu'abordable pour un joueur de cette qualité, mais qui pourrait encore être assez élevé pour le Barça, qui a préféré éviter de mettre 5 millions d'euros sur la table pour Eric Garcia cet hiver. Reste à voir comment sera la situation financière du club dans six mois...