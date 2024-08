Real Madrid : la première de Kylian Mbappé fait beaucoup parler

Ce mercredi, c’était le grand jour pour Kylian Mbappé. Comme un jeune élève qui met sa plus belle tenue pour la rentrée scolaire, le Français était officiellement de retour de vacances et a connu sa grande première à l’entraînement avec le Real Madrid. La formation emmenée par Carlo Ancelotti était de retour de sa tournée américaine et le technicien italien en a donc profité pour retrouver les internationaux qui ont eu des vacances supplémentaires. C’est notamment le cas de Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy, Dani Carvajal, Aurélien Tchouameni, Federico Valverde et donc Kylian Mbappé. Et les premières images de Kylian Mbappé, sous sa nouvelle tenue d’entraînement, ont rapidement enflammé la presse espagnole et les réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

Après une fin de saison délicate avec un Euro manqué, l’international français a profité de la trêve estivale pour se ressourcer et surtout pour rattraper son retard sur le plan physique. Le Real Madrid avait fourni à sa star un plan de réathlétisation fait sur mesure pour lui permettre de revenir en forme et gagner du temps sur sa préparation. Surtout que son objectif est d’être prêt dans moins d’une semaine pour le premier match officiel de la saison : la Supercoupe d’Europe face à l’Atalanta. Et c’est visiblement réussi puisque la forme affichée par l’ancien du PSG a impressionné tout le monde au centre d’entraînement.

À lire

Real Madrid : Dani Ceballos en pleine réflexion sur son avenir

Un physique impressionnant

Selon les informations de L’Équipe, l’historique préparateur physique du Real Madrid Antonio Pintus s’est montré impressionné par la condition physique de Kylian Mbappé et sa silhouette. Le Français est apparu très affuté et a visiblement respecté à la lettre le programme concocté par le club madrilène. Sa forme a aussi fait réagir la presse espagnole qui parle d’un Kylian Mbappé transformé après son retour de vacances. Et s’il n’a pour le moment effectué qu’un travail en salle avec le reste de ses coéquipiers, KM7 (ou plutôt KM9 désormais) foulera les pelouses de Valdebebas ce jeudi matin pour son premier entraînement collectif.

La suite après cette publicité

L’occasion pour lui de travailler les automatismes avec ses coéquipiers qui rêvent depuis un moment de jouer avec lui. En interne, Dani Carvajal a d’ailleurs expliqué au Français que tout le vestiaire madrilène parlait de son arrivée depuis un moment et qu’il n’attendait que ça. Vinicius Jr et Jude Bellingham ont même milité pour sa venue, souhaitant évoluer dans la même équipe que lui. Pour sa première officielle, Kylian Mbappé a fait très bonne impression et a même choqué le staff madrilène par son attitude puisqu’il a été, selon l’Équipe, décrit comme éduqué et affable. Reste maintenant à aussi faire bonne impression sur les terrains avec ce premier match décisif dans une semaine.