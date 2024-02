BL : Cologne stoppe l’hémorragie face à Francfort

Suite aux victoires du Bayer Leverkusen, de son dauphin ainsi que de Stuttgart, la 20e journée de Bundesliga nous offrait un duel entre Cologne et Francfort, ce samedi. En grande difficulté et n’ayant plus gagné depuis maintenant six rencontres, Cologne était dans l’obligation de réagir face à une équipe de Francfort qui restait sur une dynamique positive de quatre matchs sans défaite au coup d’envoi. Fraîchement débauchés au PSG et à Angers cet hiver, Hugo Ekitike et Jean-Mattéo Bahoya ont assisté depuis le banc de touche à une première période assez terne où les deux formations se sont neutralisées malgré une légère domination de Francfort, du moins dans le contenu.

Classement live Bundesliga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Francfort 31 20 6 8 7 5 30 24 16 Cologne 15 20 -20 3 6 11 14 34

En seconde période, la rencontre a basculé en l’espace de 3 minutes. Niels Nkounkou expulsé (65e), Cologne a exploité sa supériorité numérique à merveille en marquant sur coup de pied arrêté par l’intermédiaire de Faride Alidou (1-0, 66e), buteur contre son ancienne formation. Une ouverture du score méritée au regard du début de seconde période de Cologne, déterminé à bousculer la hiérarchie. Puis, Jan Thielmann est venu sceller la victoire des siens au terme d’une contre-attaque éclair (2-0, 80e). Entrées en jeu dans le dernier quart d’heure, les recrues françaises n’ont pas été en mesure d’inverser la tendance, Francfort terminant la rencontre à 9 après l’exclusion de Tuta pour un second avertissement (82e). Conséquence au classement, Francfort manque l’opportunité de revenir à trois unités du top 4. En face, Cologne stoppe l’hémorragie mais reste à deux points du premier non-relégable, l’Union Berlin.