Mark Van Bommel nommé entraîneur de Wolfsbourg

Pressenti depuis plusieurs jours pour reprendre le banc délaissé par Oliver Glasner, parti à l’Eintracht Francfort, Mark Van Bommel a été officialisé à la tête de Wolfsbourg. Le technicien néerlandais a signé un contrat de deux ans avec les Loups, soit jusqu’en juin 2023, comme l’a annoncé le club dans la matinée.

L’ancien joueur du FC Barcelone et Bayern Munich était libre depuis son départ du PSV Eindhoven en 2019, avec qui il a connu sa première expérience en tant qu'entraîneur principal. « Je suis très impatient de rejoindre le VfL Wolfsburg et je suis enthousiasmé par mon nouvel environnement, les gens et la tâche qui m'attend. Les idées et les perceptions des responsables sont identiques aux miennes et je peux très bien m'identifier à la voie empruntée par le club », explique-t-il à travers le communiqué du club. Le directeur général du club, Jörg Schmadtke, a ajouté qu’il correspondait parfaitement à la philosophie du club.