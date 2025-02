Aston Villa : Boubacar Kamara absent au moins deux semaines

Pierre angulaire du milieu de terrain d’Aston Villa, Boubacar Kamara fait partie des références de Premier League au poste cette saison, et est l’un des principaux moteurs de l’excellent parcours des Villains en Ligue des Champions. Ce samedi, le Français est sorti blessé lors de la rencontre de Premier League entre Ipswich et Aston Villa. Replacé en défense centrale, l’ancien marseillais n’a joué que 16 minutes avant d’être remplacé par Tyrone Mings.

La suite après cette publicité

Selon Unai Emery, Kamara devrait être absent deux semaines au minimum, et donc manquer la rencontre face à Liverpool en Premier League, ainsi que potentiellement le huitième de finale aller de Ligue des Champions du club. Une nouvelle qui tombe mal pour Aston Villa, déjà privé d’Ezri Konsa et Pau Torres en défense centrale, et qui a laissé partir Diego Carlos vers Fenerbahce dans les dernières heures du mercato hivernal.