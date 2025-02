PSG : Bradley Barcola - Khvicha Kvaratskhelia, le nouveau duo étincelant

Le Paris Sait-Germain entamait son calendrier XXL dimanche soir. Avant de penser à la double confrontation contre Liverpool, au duel face au Stade Briochin en Coupe de France ou aux affiches de championnat contre Lille ou Rennes, les troupes parisiennes avaient un déplacement périlleux au cours de cette 23e journée de Ligue 1. En effet, les Parisiens posaient leurs valises sur les rives du Rhône pour affronter l’Olympique Lyonnais sur la pelouse du Groupama Stadium. Une bataille qui est toujours très attendue par les supporters lyonnais et parisiens, ainsi que - plus largement - tous les observateurs du football français. Pour ce bras de fer, Luis Enrique décidait d’envoyer du lourd pour commencer la rencontre avec notamment les titularisations d’Ousmane Dembélé en pointe, mais surtout du duo composé de Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia.

En conférence de presse samedi, l’entraîneur espagnol avait d’ailleurs été questionné sur l’utilisation du Français et du Géorgien ensemble : «avec Kvara l’objectif était d’améliorer l’équipe, chacun pousse son concurrent. Barcola est un joueur très jeune. Il a un avenir très prometteur. Avec un jeune, tu ne sais jamais ce qu’il va se passer. Il faut leur laisser l’espace suffisant pour qu’il puisse grandir. Dans la partie où il a moins marqué, il était bien sur les passes décisives. Je vois chez lui une amélioration sur son travail en défense. Le succès repose sur avoir des joueurs capables de jouer à différentes places. Vous pouvez voir qu’il n’y a jamais deux buts qui se ressemblent. C’est l’objectif d’être une équipe polyvalente qui peut jouer de façons différentes», avait déclaré l’ancien sélectionneur de la Roja. La prestation des deux joueurs face à Lyon dimanche est en tout cas une belle preuve de la possibilité de les voir cohabiter.

Une paire qui fonctionne

C’est en effet la question qui est sur toutes les bouches depuis son arrivée au PSG cet hiver. Est-ce que Khvicha Kvaratskhelia est arrivé à Paris pour concurrencer Bradley Barcola ? Ou le Géorgien est-il un maillon fort d’un nouveau duo d’ailiers performants ? Les semaines passent et tout porte à croire que Barcola et Kvara peuvent bel et bien jouer ensemble. Ils sont interchangeables et chacun brille sur un côté :«dans la même mesure que pour d’autres joueurs, on cherche la meilleure forme possible pour chacun. Il grandit encore, il est encore en phase d’adaptation. Il n’est pas tout à fait à 100 %. Nous cherchons la solution d’équipe pour avoir la meilleure compétitivité dans tous les matchs», a déclaré Luis Enrique en conférence de presse. En plus de se montrer percutant dans ses dribbles et propre dans ses passes, l’ancien joueur de Naples semble libérer de l’espace pour Ousmane Dembélé, nouveau buteur en faux neuf. Ce dernier a d’ailleurs été l’auteur du deuxième but parisien sur une passe décisive du natif de Tbilissi. Avec 65 ballons touchés et 91% de passes réussies, Kvaratskhelia a été un vrai poison pour l’arrière-garde des locaux.

Si le Géorgien s’est avant tout illustré dans le contenu, Bradley Barcola a néanmoins offert un petit caviar pour l’ouverture du score de Hakimi (53e). Dans un contexte loin d’être simple avec la pluie de sifflets de ses anciens supporters, l’international français continue sur sa belle forme : «je crois que depuis le 1er jour où nous sommes arrivés au club, on veut tout jouer pour l’attaque, être bon en attaque et marquer des buts. On veut offrir des victoires et des titres aux spectateurs, mais aussi jouer avec la manière. Il n’y a aucun calcul, partout où l’on va on tente de gagner. L’équipe a grandi en termes de personnalité, même si j’aurais aimé que l’on améliore notre contrôle émotionnel et physique. On a manqué de contrôle. Je n’ai pas trop aimé la fin du match». L’accueil très chaud que lui avait réservé le Groupama Stadium n’a pas semblé affecter l’ancien Lyonnais. Sur son aile gauche, le joueur de 22 ans a tenté bon nombre de dribbles, souvent avec réussite. C’est en accumulant de solides copies offensives simultanément que Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia vont devenir inarrêtables.