LOSC : Jonathan David pisté par Chelsea et Manchester United

Tous deux à la recherche d’un élément offensif pour venir renforcer leur ligne d’attaque, Chelsea et Manchester United auraient, selon The Sun, jeté leur dévolu sur Jonathan David. Alors que la direction lilloise semble consciente qu’il sera difficile de conserver son international canadien, celui-ci a également déjà fait part de son envie de rejoindre l’Angleterre : « La Premier League est la meilleure ligue du monde et chaque joueur voudrait y jouer un jour. »

Auteur de 24 buts depuis le début de la saison dernière, le buteur de 22 ans est, pour l’heure, lié au club lillois jusqu’en 2025 et valorisé à 50 millions d’euros par Transfermarkt. Une chose est sûre, l’avant-centre des Dogues semble promis à un bel avenir.

