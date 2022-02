PSG-Real Madrid : la difficile soirée de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Le PSG a fini par l'emporter mais le sauveur ne s'appelle pas Lionel Messi, il se nomme Kylian Mbappé. Buteur dans les arrêts de jeu (90e+4), le Français a inscrit l'unique but de la rencontre et récompense la belle prestation de son équipe. Grâce à lui, le PSG se présentera dans trois semaines à Madrid avec un but d'avance. Cette victoire a été longue à se dessiner mais elle n'en est pas moins méritée, tant l'actuel leader de la Ligue 1 a été dominateur.

Il aurait pu prendre les devants plus tôt dans cette rencontre mais Courtois s'est d'avoir refusé à l'inéluctable. Après une frappe hors-cadre de Di Maria (5e), le gardien belge a brillé devant Mbappé (18e et 50e), puis stoppé un tir de loin de Nuno Mendes (52e) et surtout repoussé le penalty de Lionel Messi (61e). Celui qui a marqué tant de fois contre l'ennemie héréditaire du FC Barcelone (26 buts, 14 passes décisives en 45 matches toutes compétitions confondues contre le Real) est cette fois resté muet.

Le penalty face à Courtois, symbole d'un match raté

«Il a raté une fois mais c'était la transversale. Il n'a pas mis beaucoup de buts contre moi mais face à des grands joueurs, Leo, Kylian, Neymar et Di Maria, tu dois toujours être attentif, explique le gardien belge de la Casa Blanca sur RMC. Je l'avais étudié, je savais qu'il avait raté avec le Barça, et peut-être avec Paris côté droit. Contre Bruges, il avait mis un but là, contre Nice aussi» analyse-t-il pour expliquer son arrêt face au numéro 30. Ce dernier a tout de même échoué à 5 reprises en 23 penaltys en Ligue des Champions, un record selon Opta.

Plus globalement, on peut même affirmer qu'il a raté sa rencontre, malgré une certaine envie de bien faire. Souvent lent, la Pulga a montré quelques petites choses intéressantes, comme ces trois ballons pour Mbappé (18e, 77e et 90e) et ce dernier pour Neymar (87e). C'est tout de même bien peu pour un joueur de son calibre, d'autant qu'il n'a cessé de demander le ballon dans les pieds, le subtilisant même parfois à un coéquipier mieux placé (Di Maria, Paredes).

Replacé derrière le duo constitué du Français et du Brésilien après l'entrée de ce dernier, il n'a plus eu le temps de s'illustrer, laissant la vedette à l'entrant et surtout au champion du monde. Avec un 4,5, l'Argentin, toujours emprunté physiquement et manquant d'impact, a reçu la plus mauvaise note de notre rédaction derrière Angel Di Maria mais elle illustre la prestation encore une fois en dedans du septuple Ballon d'Or. Il s'agira de faire mieux lors de son retour en Espagne le 9 mars prochain.