OL : la rumeur Lucas Paqueta fait réagir Jean-Michel Aulas

En ce moment, l'agitation est très claire du côté de l'Olympique Lyonnais, que ce soit dans le sens des départs ou des arrivées. Rafael et Marçal sont partis avec Houssem Aouar et Memphis Depay eux aussi proche d'un départ. Il faut donc recruter pour compenser. Et l'OL s'est ainsi penché sur Facundo Pellistri et Lucas Paqueta, en ayant même formulé une offre de 22 millions d'euros.

Face à cette rumeur mercato, le président lyonnais a tenu à réagir, en prenant en grippe un article de L'Équipe : « que des imprécisions, de fausses informations c'est triste quand on connaît la réalité de constater autant d’invraisemblances, de la part de l’Équipe ! » Les supporters lyonnais y sont désormais habitués : il ne faut pas pleinement se fier aux tweets de Jean-Michel Aulas.