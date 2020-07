Premier League : Tottenham bat Everton sans briller

Dans cette rencontre marquée notamment par l'altercation entre Hugo Lloris et Heung-Min Son, Tottenham a battu difficilement Everton sur le plus petit des scores : 1-0. L'unique but de la rencontre est l'oeuvre de Lo Celso, ou plutôt de Michael Keane, qui a complètement dévié le tir victorieux de l'Argentin (24e).

Les Spurs font tout de même une belle opération en passant devant leur adversaire du soir au classement. Ils sont désormais 10e à 7 points d'une place qualificative pour la Ligue Europa. Les Toffees connaissent eux leur première défaite depuis la reprise des matches.