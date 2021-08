Real Madrid : l'appel du pied de Toni Kroos à Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Depuis un an, Toni Kroos tient son propre podcast en compagnie de son frère. Il intervient de temps en temps et dernièrement, le footballeur allemand a parlé de l'actualité de son club, le Real Madrid. Il est notamment revenu sur les rumeurs entourant Kylian Mbappé. Au détour d'une question sur Lionel Messi, le milieu de terrain a explique qu'il attend «peut-être un joueur de Paris» d'ici le 31 août, sans nommer directement le champion du monde 2018.

«Peut-être que le transfert de Lionel Messi a quelque chose de bien pour nous car notre plus gros concurrent a perdu son meilleur joueur. D'ailleurs, toute cette histoire autour de Messi n'est certainement pas un inconvénient pour nous», assure-t-il avant de dériver sur Mbappé. « Et peut-être qu'il en sortira encore plus de bonnes choses pour nous. Peut-être qu'un joueur de Paris nous rejoindra… » On peut difficilement faire plus clair comme message.