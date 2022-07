Manchester United : les deux clubs qui veulent encore recruter Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Cristiano Ronaldo est sorti du silence. Depuis le 2 juillet dernier et la diffusion de l'information du Times selon laquelle il veut déjà quitter Manchester United, le Portugais s'est montré particulièrement discret. Il n'a pas réagi quand cette nouvelle a été publiée. Il n'a pas non plus répliqué lorsque l'on a appris qu'il séchait la reprise des entraînements des Red Devils. Mais il a été excusé par son club, qui a prétexté une absence pour raisons familiales. Mais la presse anglaise y a surtout vu un moyen d'éteindre une polémique puisque le joueur veut s'en aller.

Questionné à plusieurs reprises sur sa star, Erik ten Hag s'est montré clair : «Cristiano Ronaldo n’est pas à vendre, il est dans nos plans. Il n’est pas avec nous en raison de problèmes personnels. Nous planifions cette saison avec Cristiano Ronaldo, c’est tout. (...) Je ne sais pas (comment le rendre heureux), j’ai hâte de travailler avec lui. J’ai parlé avec Cristiano Ronaldo avant que cette question ne soit soulevée. J’ai eu une bonne conversation avec lui. Il ne m’a pas dit qu’il voulait partir... Nous voulons réussir ensemble».

Deux clubs peuvent encore le recruter

Malgré cette prise de position de Ten Hag, CR7 n'est toujours pas revenu. Il est absent de la tournée estivale et a manqué le premier match amical face à Liverpool. Silencieux jusqu'à présent sur ses réseaux sociaux, il a posté un message sur Twitter. «Un dur travail», a-t-il écrit en joignant une photo de lui en train de travailler dans une salle de sport. Le Manchester Evening News y a vu d'ailleurs un message positif puisque le joueur porte un short du club. Et pourtant, son avenir chez les pensionnaires d'Old Trafford reste incertain.

Ce, même si CR7 a essuyé plusieurs refus cet été. Le PSG, auquel il aurait été proposé et qui est déjà fourni, et Chelsea, où Thomas Tuchel ne veut pas de lui, lui ont dit non. De son côté, le joueur a refusé une offre en or venant d'Arabie Saoudite avec un salaire de 250 millions d'euros sur deux ans. Il reste à présent deux options à Cristiano Ronaldo. Selon ESPN, il s'agit de l'Atlético de Madrid et du Bayern Munich. Bien que les Bavarois aient démenti publiquement, ils surveilleraient la situation du Portugais en cas de départ de Robert Lewandowski au Barça. En attendant d'être fixé, CR7 patiente et se prépare pour sa nouvelle saison. Que ce soit à MU ou ailleurs.