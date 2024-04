L’OL est officiellement de retour dans la course à l’Europe !

L’OL est insubmersible ces derniers temps. Sur une excellente dynamique, les Gones avaient besoin de renouer avec le succès ce dimanche sur la pelouse de Nantes après un nul frustrant la semaine passée contre Reims. Pour ce faire, Pierre Sage décidait d’aligner son équipe type, la même que celle qui s’était imposée face à Valenciennes en milieu de semaine en demi-finale de Coupe de France. Outre l’incorporation de Corentin Tolisso et Anthony Lopes, les Rhodaniens pouvaient donc s’appuyer sur de belles certitudes avant un déplacement dans une Beaujoire à huis clos. Pour autant, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont été surpris d’entrée par l’ouverture du score du revanchard Matthis Abline.

Pour autant, fort d’une nouvelle mentalité qui leur permet de ne jamais lâcher, Lyon a renversé la situation à l’entame du dernier quart d’heure. Alors qu’Alexandre Lacazette a encore été celui qui a remis de l’espoir dans les têtes lyonnaises, les visiteurs sont repassés devant grâce à un Malick Fofana encore impressionnant lors de son entrée en jeu. Incertain pour être du déplacement face à Nantes ce dimanche, le Belge a donc inscrit son premier but avec l’OL en championnat avant que son ancien coéquipier à La Gantoise, Gift Orban, ne parachève le succès des Rhodaniens en fin de rencontre. Avec cette victoire plaisante, les ouailles de Pierre Sage ne sont plus qu’à deux points de la septième place de Reims.

À l’issue de cette rencontre, le coach de 44 ans avait de quoi avoir le sourire. Homme providentiel entre Rhône et Saône depuis son intronisation sur le banc rhodanien, l’ancien adjoint du Red Star a confirmé au micro de Prime Vidéo que cette victoire était savoureuse à aller chercher et a tenu à saluer la prestation des entrants Rayan Cherki, Mama Baldé, Gift Orban et Malick Fofana: «c’est bien car ce n’était pas très bien engagé à cause d’une erreur sur une attaque rapide. Mais on a eu la capacité de réagir avec nos entrants et des joueurs qui sont capables d’amener beaucoup au bon moment comme Alexandre. On est vraiment dans une phase très positive dans les relations et dans ce que vit notre équipe. Benrahma ? Il est dans le projet de l’équipe, il a fait un bon match et il aurait mérité de marquer. Si on arrive à se créer autant de brèches à la fin, ça veut dire que le scénario s’est construit avec ceux qui ont commencé et même si le score n’était pas forcément favorable à ce moment-là.»

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 63 28 41 18 9 1 65 24 2 Brest 53 28 18 15 8 5 41 23 3 Monaco 52 28 15 15 7 6 53 38 4 Lille 49 28 17 13 10 5 42 25 5 Nice 44 28 6 12 8 8 28 22 6 Lens 43 28 7 12 7 9 37 30 7 Reims 40 28 -1 11 7 10 35 36 8 Marseille 39 28 8 10 9 9 41 33 9 Rennes 39 28 6 10 9 9 40 34 10 Lyon 38 28 -8 11 5 12 34 42 Voir le classement complet

Forcément, ce nouveau succès, le onzième en Ligue 1 cette saison, donne des ailes aux Gones. Et cela instaure désormais de nouvelles ambitions dans les têtes lyonnaises. Pierre Sage en est conscient et affiche les ambitions européennes de son groupe : «oui, c’est une nouvelle ambition que l’on se donne. Il reste 7 matchs ce soir dont 6 de championnat. On a pris 3 points, c’est bien car ça nous permet de revenir sur les équipes qui sont devant nous. On joue à domicile Brest la semaine prochaine et on va donc essayer de continuer sur cette ambition-là. Lorsqu’on jouait le maintien, on avait la tolérance de se dire que notre parcours n’était pas linéaire et que l’on pouvait laisser des points en route. Cela ne veut pas dire que l’on est pas ambitieux mais qu’on a un objectif et on donnera tout pour l’accomplir.» Pour rappel, l’OL a une perspective très alléchante en finissant à la septième marche du classement de l’élite d’ici à la fin de saison. En effet, s’ils sont septièmes avant la finale de Coupe de France, les Lyonnais seront assurés d’être européens la saison prochaine. En cas de défaite contre Paris, ils iront en C4 l’an prochain. S’ils battent le PSG, c’est direction la Ligue Europa pour la cuvée 2024-2025. Un incroyable retour en force au regard de la première partie de saison réalisée par l’OL…