Tottenham-Manchester City : les compositions officielles

Ce samedi, Manchester City se déplace à Londres pour y défier Tottenham à l'occasion de la 9e journée de Premier League. Invaincus depuis sept rencontres, les Spurs de José Mourinho se présentent une fois de plus en 4-2-3-1. Serge Aurier remplace Matt Doherty testé positif au COVID-19, alors que le revenant Steven Bergwijn est aligné quand Harry Winks et Erik Lamela sont trop juste pour débuter.

Côté mancunien, Pep Guardiola est privé de Fernandinho et Nathan Ake mais peut compter sur les retours dans le groupe de Raheem Sterling (mollet) et Sergio Aguero (problème musculaire)*. Auteur de 3 buts en 3 matches toutes compétitions confondues cette saison, Gabriel Jesus occupe pour sa part la pointe de l'attaque. Resplendissant avec les Three Lions Phil Foden laisse lui sa place à Riyad Mahrez, alors que Bernardo Silva est associé à Kévin De Bruyne et à l'indéboulonnable Rodri au milieu.

*Sterling a repris l'entraînement vendredi, tandis que l'Argentin a été sur la pelouse toute la semaine.

Les compositions des équipes :

Tottenham : Lloris (C) - Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon - Hojbjerg, Sissoko -Bergwijn, Ndombele, Son - Kane.

Manchester City : Ederson - Walker, Dias, Laporte, Cancelo - Rodrigo, De Bruyne (C), Mahrez - Bernardo, Torres, Jesus.