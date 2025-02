Jean-Ricner Bellegarde pourrait filer à l’AS Monaco

Il y a quelques jours, nous vous révélions que Wolverhampton avait soumis une offre pour Soungoutou Magassa. Le défenseur de 21 ans est encore lié à Monaco jusqu’en 2029. Auteur de 23 apparitions cette saison, dont un but en Ligue des Champions, il attise les convoitises en cette fin de mercato hivernal.

Et selon nos dernières informations, si son départ se concrétisait, Jean Ricner Bellegarde pourrait, de son côté, faire le chemin inverse et renforcer l’AS Monaco. Le milieu de 26 ans, qui a rejoint Wolverhampton en 2023 après des passages à Strasbourg et au RC Lens, a joué 22 matches de Premier League cette saison, pour 2 buts.