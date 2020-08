Indice UEFA : la France peut remercier le PSG et l'OL mais...

Ce dimanche soir, la très particulière saison 2019-20 s'est refermée. Le Bayern Munich l'a emporté face au PSG en finale de Ligue des Champions et l'heure est désormais aux comptes. Si c'est le club de la capitale française qui a remporté le plus d'argent dans la compétition, la formation bavaroise est désormais première au très convoité classement UEFA des clubs. Mais quid de l'indice UEFA ? Celui-ci a livré son classement final et c'est l'Espagne qui l'a emporté (18.928 points) d'une courte tête devant l'Allemagne (18.714 pts) et l'Angleterre (18.571 pts), qui a connu une fin de saison compliquée mais qui sauve les apparences grâce à une phase de poules réussie aussi bien en C1 qu'en C3. Viennent ensuite l'Italie très loin derrière (14.928 pts) et la France, cinquième comme à son habitude (11.666 pts).

La France justement quant à elle sauve les meubles grâce à l'incroyable parcours du PSG et de l'OL lors du Final 8 de la Ligue des Champions. De quoi permettre d'oublier la campagne catastrophique de Rennes, Saint-Étienne et de Strasbourg en Ligue Europa et celle plus que compliquée du LOSC en Ligue des Champions. Mais malgré deux places dans le Final Four de la C1, la France perd encore du terrain sur l'Italie, mais aussi et surtout sur l'Allemagne qui a réalisé une saison incroyable.

Une fois encore, et en dépit des rêves de Jean-Michel Aulas de voir un quatrième club français qualifié en Ligue des Champions, il va falloir se contenter de trois clubs en C1 pendant au moins deux saisons. En effet, vu que la saison 2015-16 disparaît du calcul, on peut s'apercevoir que la France est toujours 5e du classement (50.165 points) bien devant le Portugal (39.749 pts), mais si loin de l'Allemagne (60.641 pts) et de l'Italie (61.438 pts). Et comme la saison 2016-17 (qui s'effacera en fin de saison 2020-21) avait vu la France, l'Italie et l'Allemagne terminer avec quasiment le même nombre de points, il faut s'attendre au moins à deux bonnes saisons en cinquième position... Comme d'habitude, les clubs français pourront regretter leur peu d'impact et d'intérêt pour la Ligue Europa, si importante pour le calcul de l'indice...

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2019/20 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 24/08/20 :

Espagne 18.928

Allemagne 18.714

Angleterre 18.571

Italie 14.928

France 11.666

Portugal 10.300

Écosse 9.750

Pays-Bas 9.400

Belgique 7.600

Ukraine 7.200



Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2015 et 2020) :