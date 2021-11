Qualif. CDM 2022 : les derniers enjeux de la zone Europe

Dispersées en 10 groupes, les 55 sélections membres de l'UEFA se sont confrontées pour les 13 places attribuées pour la Coupe du monde 2022 qui se déroulera au Qatar. Alors que l'Allemagne et le Danemark sont déjà assurés d'aller dans le golfe Arabo-Persique en novembre 2022, les autres équipes vont être fixées sur leur destin. Les 10 premiers des différents groupes seront qualifiés tandis que les 10 équipes qui termineront deuxièmes feront les barrages avec les 2 vainqueurs de groupe de Ligue des Nations ni qualifiées ni barragiste. À la clef, il y aura trois places qui seront attribuées les 28 et 29 mars prochain.

Groupe A

La Serbie et le Portugal ont fait le trou dans un groupe où le Luxembourg et l'Irlande ont eu du mal à exister et où l'Azerbaïdjan est bon dernier. En tête, les Aigles Blancs comptent un point d'avance sur les coéquipiers de Cristiano Ronaldo, mais ils disposent d'un match supplémentaire. Défiant l'Irlande ce jeudi 11 novembre, le Portugal peut reprendre l'avantage à la faveur d'une victoire ou d'un match nul. Si cela se confirme, les Lusitaniens devront tenir un nul ou gagner contre la Serbie le dimanche 14 novembre. En revanche si le Portugal perd contre l'Irlande, il sera dans l'obligation de gagner contre la Serbie afin de se qualifier directement.

Groupe B

La hiérarchie semble aussi dessinée avec la Suède qui mène avec 15 points devant l'Espagne qui possède 13 points et la Grèce qui compte 9 points. La Géorgie et le Kosovo sont déjà hors course. Pour les Hellènes, la qualification directe est impossible et il faudrait battre l'Espagne et que l'Espagne ne gagne pas contre la Suède pour devenir barragiste. Un scénario pas impossible, mais très difficile à imaginer. La lutte devrait être entre la Suède et l'Espagne pour la première place. Pour le moment, les Blågult ont l'avantage grâce à leurs deux points d'avance et ils se déplacent en Géorgie le jeudi 11 novembre tandis que la Roja se déplace en Grèce. Autant dire qu'un faux pas espagnol conjugué à une victoire suédoise serait synonyme de qualification. Si on reste dans un statu quo, le match du dimanche 14 novembre entre l'Espagne et la Suède sera décisif pour la qualification. À noter qu'une défaite ou un nul suédois contre la Géorgie conjuguée à une victoire espagnole contre la Grèce donnerait l'avantage à la Roja.

Groupe C

Encore une lutte à deux dans ce groupe avec l'Italie et la Suisse qui sont à égalité après 6 matches avec 14 points. La Nazionale compte une différence de +11 contre +9 pour les Helvètes. La Bulgarie, l'Irlande du Nord et la Lituanie sont déjà éliminées. Ce vendredi 12 novembre, l'Italie reçoit la Suisse et le vainqueur sera quasiment qualifié et n'aura besoin que d'un point lors du dernier match. En revanche en cas de match nul cela provoquerait une lutte à distance le lundi 15 novembre. L'Italie dispose d'une meilleure différence et se déplace en Irlande du Nord tandis que la Suisse reçoit la Bulgarie.

Groupe D

Cocorico, voici le groupe de la France et la situation est plutôt rêvée pour les Tricolores. Dans un groupe où seul le Kazakhstan est éliminé, les Bleus sont en tête avec 12 points devant l'Ukraine qui compte 9 points, la Finlande qui a 8 points et la Bosnie-Herzégovine qui dispose de 7 points. Autant dire qu'une victoire française contre le Kazakhstan le samedi 13 novembre permettrait d'acquérir un ticket direct pour le Qatar. Si les Bleus se loupent avec un match nul ou une défaite, un match nul lors de l'ultime journée contre la Finlande le mardi 16 novembre pourrait suffire. Lors de la 7e journée, la Bosnie-Herzégovine recevra la Finlande pour un match crucial pour les deux équipes. Le perdant dira adieu à la qualification et même à une place de barragiste. Quand la France se déplacera en Finlande, la Bosnie-Hérzégovine recevra l'Ukraine dans un match qui sera aussi très important pour définir qui sera le barragiste.

Groupe E

Dans le groupe E, rien n'est fait, mais la tendance est concrète. Si on excepte l'Estonie et la Biélorussie qui sont éliminés, la Belgique trône en tête avec 16 points devant la Tchéquie (2e, 11 points) et le Pays de Galles (3e, 11 points. Les Tchèques ont néanmoins le désavantage de compter un match de plus que leurs concurrents. Défiant l'Estonie ce samedi 13 novembre, la Belgique peut déjà se qualifier en cas de victoire ou de mauvaise performance galloise contre la Biélorussie. La dernière journée offrira un duel entre le Pays de Galles et la Belgique. Si les Diables Rouges n'ont pas acquis leur billet, ils seront en danger et sous la menace de devenir barragistes. Dans le même temps, la Tchéquie recevra l'Estonie avec l'espoir d'arracher une place de barragiste.

Groupe F

Dans le groupe F, c'est déjà réglé avec la qualification du Danemark avec 8 victoires en 8 matches, 27 buts marqués pour 0 encaissé. L'Autriche, les Îles Féroé et la Moldavie sont hors course. Il ne reste donc plus que l'Écosse et Israël pour la place de barragiste. La Tartan Army dispose de l'avantage avec 17 points (contre 13) et une différence de +6 (contre +3). Au niveau du calendrier, l'Écosse se déplacera en Moldavie le vendredi 12 novembre avant de recevoir le Danemark le lundi 15 novembre. De son côté, Israël se déplace en Autriche avant de recevoir les Îles Féroé. L'avantage semble être pour l'équipe de Scott McTominay et Andrew Robertson.

Groupe G

Certainement le groupe le plus disputé, le G offre une lutte entre les Pays-Bas (1er, 19 points, +23), la Norvège (2e, 17 points, +9), la Turquie (3e, 15 points, +4) et le Monténégro (4e, 11 points, 0). La Lettonie et Gibraltar sont éliminés. Si les trois premiers visent la qualification directe, le Monténégro peut être barragiste avec deux victoires si dans le même temps, la Norvège et la Turquie alignent les grosses contre performances. Ces derniers défient les Pays-Bas le samedi 13 novembre et la Turquie le mardi 16 novembre donc on peut les écarter de la discussion. La Turquie débute par la réception de Gibraltar avant de jouer le Monténégro. Un calendrier plus facile qui peut lui permettre d'être barragiste voir de coiffer ses adversaires au poteau s'ils se manquent. Pour la première place, les Pays-Bas ont l'avantage de la différence de but et de deux points d'avance. Défiant le Monténégro puis recevant la Norvège, les Oranjes ont leur destin entre les pieds. Pour la Norvège qui reçoit la Lettonie et se déplace aux Pays-Bas ce n'est pas pareil. Si le rêve de la première place existe, la place de barragiste n'est pas assurée face aux Turcs. Entre les trois premiers, cela va se jouer sur des détails et le troisième qui sera éliminé aura bien des regrets.

Groupe H

Chypre, Malte, la Slovénie et la Slovaquie sont déjà hors course dans ce groupe. Cela promet donc une lutte entre la Russie (1re, 19 points) et la Croatie (2e, 17 points). La Sbornaya a l'avantage même si l'affrontement entre les deux équipes prévu le dimanche 14 novembre sera en Croatie. Avant ce choc, la Russie reçoit Chypre le jeudi 11 novembre tandis que la Croatie se déplacera à Malte. Une contre-performance russe donnerait l'avantage aux Vatreni qui ont par ailleurs une meilleure différence (+10 contre +8). Par contre une contre-performance croate pourrait donner la qualification directe à la Russie avant même le dernier match. Le deuxième sera bien barragiste.

Groupe I

Aussi très disputé, le Groupe I a déjà permis d'écarter Andorre et Saint-Marin. Première, l'Angleterre (20 points, +21) devance la Pologne (17 points, +17), l'Albanie (15 points, +4) et la Hongrie (11 points, +1). Ces derniers qui reçoivent Saint-Marin le vendredi 12 novembre et se déplacent en Pologne le lundi 15 novembre n'ont plus leur destin en mains et dépendent des performances de leurs adversaires. L'Albanie qui est troisième se déplace en Angleterre avant de jouer contre Andorre. La première place peut s'ouvrir en cas de victoire en terres anglaises, mais l'objectif sera sûrement la place de barragiste. Surtout qu'une défaite ou un nul contre l'Angleterre conjuguée à une victoire polonaise contre Andorre mettrait fin au rêve. Les Polonais qui terminent contre la Hongrie ont l'occasion de consolider leur deuxième place. Ce sera dur en revanche de chercher l'Angleterre qui terminera par un match contre Saint-Marin. Les Three Lions ont de fortes chances de terminer premiers.

Groupe J

Dans le groupe J, l'Allemagne est déjà qualifiée et le Liechtenstein est assuré d'être dernier. Cependant, la Roumanie (2e, 13 points), la Macédoine du Nord (3e, 12 points), l'Arménie (4e, 12 points) et l'Islande (5e, 8 points) ont toutes la possibilité d'être barragiste. C'est néanmoins quasi impossible pour l'Islande qui doit faire carton plein contre la Roumanie et la Macédoine du Nord tout en espérant des faux pas de ses trois adversaires. Pour les trois autres, ce sera plus ouvert et le calendrier ainsi que son point supplémentaire donne l'avantage à la Roumanie. Ces derniers affrontent l'Islande le jeudi 11 novembre avant de défier le Liechtenstein le dimanche 14 novembre. L'Arménie qui reçoit la Macédoine du Nord et l'Allemagne est moins bien lotie. Pour les Lions Rouges de Macédoine du Nord, ils affronteront l'Islande après l'Arménie.

Les 2 places de barragistes via la Ligue des Nations

Pour savoir qui disposera de ces deux places bonus, il faut prendre la liste des vainqueurs de groupe de la Ligue des nations 2020/2021 en fonction de leurs résultats dans la compétition. Cela donne : France, Espagne, Italie, Belgique, Pays de Galles, Autriche, Tchéquie, Hongrie, Slovénie, Monténégro, Albanie, Arménie, Gibraltar et Îles Féroé. La France sauf catastrophe sera au minimum barragiste, mais l'Espagne en cas de défaite contre la Grèce et de nul ou défaite contre la Suède pourrait être concernée. Ce n'est pas le cas de l'Italie et de la Belgique qui seront au moins barragiste. Le Pays de Galles pourrait être concerné tandis que l'Autriche n'a plus la moindre chance de se qualifier ou d'être barragiste. Les coéquipiers de David Alaba ont de fortes chances d'obtenir un des deux tickets. Le second sera sûrement pour la Tchéquie qui est en ballotage défavorable face au Pays de Galles pour le moment. Ainsi, la Hongrie, la Slovénie, le Monténégro, l'Albanie, l'Arménie, Gibraltar et les Îles Féroé qui auraient pu bénéficier d'une seconde chance n'en disposeront finalement pas.

Le classement des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 dans la zone Europe