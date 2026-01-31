Le rappel cinglant du Paris FC aux supporters de l’OM

À l’occasion de la rencontre de Ligue 1 McDonald’s entre le Paris FC et l’Olympique de Marseille, programmée ce samedi à 17h00 au stade Jean Bouin, les autorités ont décidé d’adopter une approche radicale pour encadrer le déplacement des supporters marseillais. La Préfecture de Police de Paris et la Préfecture des Yvelines ont ainsi publié un arrêté préfectoral, interdisant strictement l’accès au stade à toute personne se revendiquant supporter de l’OM ou arborant un signe distinctif du club. Cette mesure s’applique dès le préfiltrage extérieur : aucun maillot, écharpe ou objet aux couleurs de Marseille ne pourra pénétrer dans l’enceinte, sans possibilité de dépôt en consigne, afin de prévenir tout risque de tension ou d’incident.

«Tout supporter marseillais sera exclu du stade dès le préfiltrage extérieur. Toute personne portant un maillot ou un signe distinctif de l’OM se verra refuser l’accès au stade, sans possibilité de le retourner ou de le déposer en consigne», rappelle le club parisien ce samedi matin sur ses réseaux. Parallèlement, l’arrêté prévoit un périmètre de restriction plus large autour du stade, incluant Paris et Boulogne-Billancourt, où la circulation et le stationnement des supporters marseillais sont interdits entre 12h00 et 23h00 le jour du match. La mesure s’accompagne d’interdictions strictes concernant l’introduction ou le transport d’objets dangereux ou de boissons alcoolisées sur la voie publique dans ce périmètre, sauf pour les riverains ou établissements dûment autorisés.