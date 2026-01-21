Le scénario catastrophe qui plane au-dessus du PSG en Ligue des Champions

Ce mardi soir à Lisbonne, le Paris Saint-Germain a vu s’envoler un match qu’il avait pourtant largement maîtrisé. Ultra dominateur pendant plus de 70 minutes, le club de la capitale s’est incliné sur la pelouse du Sporting Portugal (2-1) lors de la 7e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Une défaite aussi frustrante qu’inattendue, la deuxième seulement en C1 cette saison, mais surtout une défaite qui arrive au pire moment. À une journée de la fin de cette première phase, le PSG avait l’occasion de quasiment valider son billet pour le top 8 et une qualification directe pour les huitièmes de finale. Au lieu de cela, Paris a ravivé tous les doutes, laissant planer un scénario catastrophe au-dessus de sa campagne européenne. L’échec est cuisant, presque cruel.

Car ce revers pourrait avoir des conséquences immédiates et lourdes sur le classement parisien. Après les neuf premiers matchs disputés dans cette 7e journée, le PSG ne pointe plus qu’à la 5e place avec 13 points. Une position très fragile, puisque plusieurs concurrents directs jouent ce mercredi et peuvent faire basculer la hiérarchie. Dès ce soir, Paris peut glisser hors du top 8, synonyme de passage par les barrages, voire se retrouver dans une situation beaucoup plus inconfortable avant la dernière journée. Le sentiment est d’autant plus inquiétant que les Parisiens avaient jusque-là bien négocié leur entame de compétition, laissant croire à une qualification maîtrisée. En l’espace de 90 minutes, cette impression de sécurité s’est transformée en réelle source d’angoisse.

La bataille va faire rage

Derrière les intouchables du moment en Ligue des Champions comme Arsenal, le Real Madrid, le Bayern Munich ou encore Tottenham, le PSG voit fondre son matelas de sécurité. L’Atalanta (13 points) peut dépasser Paris en cas de succès contre l’Athletic Bilbao, tandis que l’Atlético de Madrid (12 points) et Liverpool (12 points) sont également en embuscade. «On est en train de se battre pour les huit premières places, et même si en Coupe de France on est éliminés, on est dans les premières places en championnat. C’est ainsi, on voulait gagner aujourd’hui pour assurer au mieux une place dans les huit premiers en Ligue des champions. On va voir comment ça va se passer, on va jouer ce dernier match contre Newcastle comme un match très important, avec notre énergie, dans notre maison avec les supporters. Et si on ne se qualifie pas directement pour les huitièmes, on jouera les barrages, ce sera à nous d’aller chercher notre place», a tenté d’expliquer le capitaine Marquinhos. Plus inquiétant encore, Newcastle, Chelsea et le FC Barcelone, tous à 10 points, peuvent revenir à hauteur du PSG selon les résultats face au PSV, à Pafos et au Slavia Prague.

Dans ce cas, la différence de buts deviendrait déterminante. Paris affiche pour l’instant un +10, contre +7 pour Newcastle, +5 pour Chelsea et +3 pour le Barça, mais cet avantage reste mince et loin d’être rassurant. Une simple soirée mal négociée par ses rivaux pourrait plonger le PSG dans une zone bien plus dangereuse qu’anticipé. Face à cette pression grandissante, Luis Enrique a tenté de calmer le jeu, quitte à surprendre. En conférence de presse, l’entraîneur parisien avait livré une analyse déroutante, assumée jusqu’au bout, avant la rencontre contre le Sporting. « Je ne suis pas sûr que ce soit l’idéal, parce qu’on ne jouerait pas les barrages, alors qu’il manquera aussi les quatre matchs de la Coupe de France qu’on aurait pu jouer. Donc, nous qualifier directement pour les huitièmes est notre objectif, mais ce n’est pas forcément une bonne chose pour nous. Je sais, c’est un peu contradictoire, ou paradoxal. » Une déclaration qui tranche avec l’urgence sportive du moment. Car quoi qu’il en soit, tout se jouera mercredi prochain au Parc des Princes face à Newcastle. Un match à quitte ou double, où le PSG n’aura plus le droit à l’erreur, sous peine de transformer une phase de ligue prometteuse en une petite désillusion européenne.