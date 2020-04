Liverpool : les dessous de l'épisode de la morsure de Luis Suarez

Fin de saison 2013/2014. Luis Suarez remporte le titre de joueur de l'année après avoir inscrit 31 buts en 33 matches de Premier League avec Liverpool. Trente-trois car il a manqué les cinq premiers matches de la saison, suspendu pour avoir mordu Branislav Ivanovic au mois d'avril de la saison précédente. Interrogé sur Sky Sports, Jamie Carragher a déclaré que l'absence de l'attaquant uruguayen lors des premiers matches de la saison avait eu «un effet dévastateur». Sans leur buteur, les Reds ont perdu cinq points en début de saison et auront, au bout, manqué le titre de deux points.

L'ancien capitaine de Liverpool est ensuite revenu sur l'épisode de la morsure. «Quand il est entré dans le vestiaire, on s'attendait à ce qu'il nous parle de ce qui s'était passé. Mais Luis a tout nié au début, espérant que les caméras ne l'aient pas vu. Il l'avait déjà fait à l'Ajax avant de venir et il y avait eu d'autres situations de ce type dans lesquelles il avait été impliqué, ce qui, je crois, a poussé Liverpool à le transférer. Il s'est passé quelque chose à la coupe du monde aussi. C'est quelque chose qui lui arrive quand il est frustré. Dans ce cas, vous ne pouvez que défendre votre coéquipier et lui apporter votre soutien. Je ne crois pas avoir jamais vu un joueur qui veut autant gagner et qui franchit la ligne à plusieurs reprises. Même la saison dernière contre Liverpool, lorsqu'il essaye de faire expulser Andy Robertson. Cela a contrarié son ancien club. D'une certaine manière, je l'admire aussi. C'était un homme qui voulait gagner à tout prix,» a raconté Jamie Carragher.