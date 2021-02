Barca : Ronald Koeman juge la prestation de Samuel Umtiti

La suite après cette publicité

Fautif sur les deux buts de Séville hier en Coupe du Roi, Samuel Umtiti n’a clairement pas rendu la copie parfaite. D’abord dribblé par Jules Koundé sur l’ouverture du score, il est absent du marquage sur Ivan Rakitic au moment du second but. Sale soirée pour le défenseur français champion du Monde. Pourtant, en conférence de presse d’après-match, son entraîneur Ronald Koeman n’a pas voulu l’accabler.

«On a laissé trop d’espaces sur le premier but dès la moitié du terrain, pas seulement dans notre défense. Et le deuxième but, on ne joue pas bien le hors-jeu, ça n’a pas été une bonne décision. Mais je crois que le reste du match, Umtiti a été bon. Il a fait des erreurs comme tout le monde et cela fait partie du football et ce n’est pas juste de le cibler car l’équipe était bonne.»