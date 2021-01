Olivier Giroud a tranché pour ce mercato

Souvent remplaçant mais régulièrement décisif quand Werner ne trouve plus le chemin du but depuis plus de deux mois, ou que Abraham montre des signes de maladresse, Olivier Giroud (34 ans) est logiquement annoncé sur le départ le Chelsea. Pas mal de clubs, notamment en Italie, étudient avec intérêt la situation du champion du monde à qui il ne reste que six mois de contrat chez les Blues. Pourtant, malgré un faible temps de jeu, l'attaquant semble déterminé à prouver sa valeur au sein de sa formation, comme il l'a indiqué au Dauphiné Libéré. Il affirme vouloir rester au moins jusqu'à la fin de la saison.

«La suite de ma carrière à court terme, je la vois à Chelsea. Maintenant, on sait que ça va très vite dans le football, dans le bon comme dans le mauvais sens. Je veux garder la tête froide et me concentrer sur le terrain. J'arrive en fin de contrat à Chelsea en juin prochain, même si on a encore une année avec option. On fera les comptes à la fin de l'année. Mais encore une fois, j'ai l'ambition de gagner quelque chose avec Chelsea cette saison car j'ai de grands espoirs liés à la qualité de notre groupe.» Voilà qui met fin aux rumeurs d'un transfert au moins pour cet hiver.