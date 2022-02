PSG - Real Madrid : Karim Benzema sème le doute sur sa présence

Avec ou sans Benzema ? Voilà la question qui résonne le plus à la veille du choc entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, en Ligue des Champions. Absent du groupe madrilène pour le déplacement à Villarreal, dimanche (0-0), l'international français figure bien dans la liste des convoqués pour aller au Parc des Princes. Le Real Madrid a d'ailleurs tenté un coup de bluff en présentant son buteur en conférence de presse ce lundi, où Karim Benzema a donné quelques indications sur son état de forme.

«J'ai travaillé beaucoup d'heures et je me sens beaucoup mieux. Après l'entraînement, nous déciderons si je peux jouer. Je me sens bien, mais je dois me sentir mieux sur le terrain. C'est difficile d'être en dehors du terrain. J'ai travaillé matin, midi et soir pour y arriver. Mentalement, je suis prêt, mais maintenant, je dois voir comment je vais sur le terrain. C'est un grand match et je suis ici pour aider l'équipe», a-t-il assuré dans un premier temps.

Un Real Madrid dépendant de Karim Benzema ?

Après sa sortie prématurée en raison d'une blessure musculaire lors du match de Liga face à Elche (2-2), l'ancien Lyonnais reste donc incertain, mais assure qu'il n'a pas fait le voyage pour rien. «Je vais toujours pousser pour mon équipe, parce que sinon je serais resté à Madrid. Mais il ne s'agit pas non plus de se forcer à être blessé plus longtemps, car c'est mauvais pour l'équipe. Je pense toujours à mon équipe et avant de prendre une décision, je dois tenir compte de mes sensations».

Tout laisse à croire que Karim Benzema sera de la partie pour ce choc, au moins pour quelques minutes. Mais au cours de sa prise de parole, l'avant-centre de 34 ans n'a pas souhaité soumettre de réponse claire et assure que le Real Madrid peut remporter ce match sans lui. «Je ne pense pas que l'équipe est dépendante (de moi), car on gagne aussi sans moi. L'important, c'est que j'ai tout fait pour être ici. J'espère être à 100 % pour le match. Nous ne devons pas prendre de risques, car la saison est longue». Pour Carlo Ancelotti, son entraîneur, si Karim Benzema «va bien, il doit jouer». Le PSG est prévenu...

