Gérard Lopez sort du silence sur la future vente du LOSC

Le LOSC s'apprête à tourner une nouvelle page de son histoire. Ce mercredi matin, l'Equipe révélait que le président des Dogues Gérard Lopez se penchait sérieusement sur une vente du club nordiste. La faute à une dette qui ne cesse de se creuser, et surtout à l'incapacité de l'actuel leader du championnat à la rembourser dans les prochaines semaines.

Et la situation économique du LOSC inquiète particulièrement le fonds d'investissement américain Elliott, principal pourvoyeur de fonds du club. Il semblerait désormais que l'avenir des pensionnaires du stade Pierre-Mauroy soit scellé. Ainsi, l'Equipe s'est procuré le communiqué officiel diffusé par Gérard Lopez sur la cession du Lille Olympique Sporting Club. L'homme d'affaires hispano-luxembourgeois confirme ainsi qu'il va passer la main et donner les clés à Merlyn Partners SCSp.

Le LOSC va entrer dans une nouvelle ère

Lopez en profite ainsi pour dévoiler en détails les raisons de son choix en évoquant notamment les dommages collatéraux provoqués par la crise sanitaire, mais aussi l'annulation du contrat des droits TV avec Mediapro. « Je me réjouis de l'intérêt de Merlyn pour le club et je vais examiner cette proposition avec attention et dans les meilleurs délais, dans l'intérêt de toutes les parties prenantes. Les difficultés liées au Covid et au contrat de droits TV signifient que le temps est peut-être venu d'un changement de modèle économique avec un nouveau propriétaire, » précise notamment le président du club lillois.

Le principal protagoniste officialise par la même occasion son futur départ de Lille et mentionne le nom d'Oliver Létang comme son possible successeur à la présidence. L'objectif du futur actionnaire demeure limpide : offrir cette stabilité financière qui a tant manqué au LOSC ces dernières années pour surmonter les difficultés engendrées par le Covid et l'affaire des droits TV. En parallèle de ce futur changement d'actionnariat, Christophe Galtier pourrait être contraint de se séparer de plusieurs joueurs dans les prochaines semaines. Un scénario pas forcément envisagé par le technicien nordiste...