Ligue 1 : le PSG humilie le LOSC avant de recevoir Liverpool

Quelques jours avant le choc face à Liverpool à domicile, le Paris Saint-Germain ouvrait une première fois son Parc des Princes ce samedi soir au LOSC pour un autre affiche qui sentait bon la poudre européenne, dans cette 24ème journée de Ligue 1. Les Parisiens voulaient assoir sa position de leader, tandis que les Dogues, qui affronteront Dortmund en Ligue des Champions, voulaient mettre la pression sur Monaco et Nice. Malgré ces échéances européennes, Luis Enrique et Bruno Genesio ont décidé d’aligner deux équipes très compétitives ce samedi. Encore invaincu dans l’élite cette saison, le club de la capitale se présentait avec une équipe offensive. En effet, outre la décision d’associer Marquinhos à Beraldo en défense centrale, Luis Enrique a décidé de réunir Désiré Doué, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé dans son onze. De son côté, Bruno Genesio a décidé de se passer de Jonathan David pour encore titulariser Chuba Akpom à la pointe de l’attaque. Et alors que les anciens Parisiens Thomas Meunier et Mitchell Bakker étaient également titulaires, le héros Nabil Bentaleb prenait place pour la première fois dans le onze depuis son retour.

La suite après cette publicité

La rencontre a débuté sur des chapeaux de roue. En effet, la première offensive ne s’est pas faite attendre. Barcola et Neves ont combiné côté gauche. Cela a permis à l’international français de frapper dans la surface excentré côté gauche, dans le petit filet de Chevalier (2e). Après une première incursion loupée quelques minutes plus tôt (3e), Dembélé a été retrouvé sur le côté droit. Il est revenu vers l’intérieur en pénétrant dans la surface. Sa frappe enroulée a été repoussée par Chevalier, mais Barcola rôdait et a pu pousser le ballon dans le but vide pour ouvrir le score (6e, 1-0). Lancé parfaitement par Mendes vers la surface de réparation, Barcola a surpris Diakité et a centré vers le second poteau où se trouvait Dembélé mais Gudmundsson a bien anticipé la trajectoire pour repousser le danger (17e). A 20 mètres des cages, Dembélé a tenté sa chance. Le ballon a été repoussé par Chevalier en se déployant. Puis le portier s’est dépêché pour récupérer le ballon alors que Ramos était prêt à s’en emparer. L’international espoir a relâché la balle et Hakimi est venu frapper derrière, mais Chevalier a réalisé un nouvel arrêt (20e). Déjà bouillant, Chevalier a de nouveau dégoûté les Parisiens. Dembélé a trouvé Ruiz dans la surface qui a remis en retrait pour Neves. Ce dernier a tenté le coup mais le gardien lillois s’est détendu parfaitement (22e) pour repousser la balle en corner. Alors que les Dogues étaient asphyxiés, les Parisiens ont remis le couvert. Doué a centré au second poteau et a trouvé Marquinhos. Sa tête croisé est passée devant Diakité puis Meunier au ras du poteau et le ballon a fini sa course en faisant poteau rentrant (23e, 2-0). Premier but du capitaine parisien depuis 800 jours.

4 buts en 37 minutes !

Déjà largement dominateur, le PSG n’en avait pas terminé avec le LOSC. Sur le côté gauche, Doué a trouvé Ramos dans la surface. Le Portugais a décalé son compatriote et ami d’enfance Neves au point de penalty qui a prolongé la balle vers Dembélé. Le meilleur buteur du championnat ne s’esr fait pas prier et a marqué son 18ème but (28e, 3-0). Les joueurs de Luis Enrique étaient clairement d’un grand soir, avec un appétit monstrueux. Parti à toute vitesse, Dembélé s’est présenté face à Gudmundsson et a repiqué dans l’axe. Son enroulé est venu mourir à quelques centimètres du poteau de Chevalier (35e). Dembélé s’est de nouveau illustré par la suite avec un précieux centre dans la surface de réparation. Contré, le ballon est revenu dans les pieds de l’ancien du FC Barcelone qui a redonné en retrait à Doué. L’international espoir a armé une frappe surpuissante du droit qui a filé dans la lucarne de Chevalier (37e, 4-0). Au cours de la seconde période, les Dogues ont essayé de sortir la tête de l’eau. En effet, Ethan Mbappé, entré en jeu, a tiré le corner vers le second poteau. Alexsandro s’est élevé pour reprendre de la tête mais il ne l’a pas rabattu assez pour que cela fasse mouche (50e).

La suite après cette publicité

Sur l’action suivante, Hakimi a été trouvé dans la surface et a frappé dans les six mètres excentrés côté droit. Chevalier et Alexsandro s’y sont mis à deux pour contrer la tentative du Marocain (52e). A la limite du hors-jeu sur une passe de Kvara, Barcola a contrôlé à l’entrée de la surface et a lobé Chevalier qui est venu à sa rencontre. Mais l’ancien Lyonnais a été signalé hors-jeu (77e). Sifflé par tout le Parc, Ethan Mbappé a armé une frappe croisée à l’entrée de la surface. Donnarumma s’est détendu et a repoussé le ballon. David a réduit le score (80e, 4-1). De manière générale, le deuxième acte a été quelque peu soporifique, l’essentiel a été fait par les Parisiens au cours de la première période. Luis Enrique a opéré plusieurs changements avec notamment le retour de Warren Zaïre-Emery sur les pelouses. Au classement, le PSG reste largement en tête du championnat, tandis que le LOSC, qui reste toujours à la 5ème position, perd une occasion de se rapprocher du podium et doit désormais faire attention à l’OL dans son viseur. Le weekend prochain, les Parisiens affronteront Rennes en Bretagne, alors que Lille accueillera Montpellier. En tout cas, Paris est prêt pour Liverpool et la Ligue des Champions !