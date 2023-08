OM - Reims : les compositions probables

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille joue déjà une grande partie de sa saison. Si Marcelino demande de la patience à ses supporters, les Olympiens n’auront, en effet, pas le droit à l’erreur au moment d’accueillir, mardi prochain, le Panathinaïkos lors du troisième tour préliminaire retour de Ligue des champions. En attendant, l’OM va lancer sa saison de Ligue 1, samedi à 17 heures, face au Stade de Reims, belle surprise du précédent exercice.

Troisième la saison passée, le club marseillais tentera de faire mieux et cherchera, dans un premier temps, à retrouver des sensations face aux Rémois avant un choc décisif contre la formation grecque. Devant ses supporters, l’OM - auteur d’un mercato estival très ambitieux - devrait aligner un 4-3-3. Devant Pau Lopez, titularisé dans les buts, Jonathan Clauss, Samuel Gigot, Chancel Mbemba et Renan Lodi pourraient former la défense à quatre.

À lire

OM : Marcelino ne considère pas encore le PSG comme favori pour le titre

L’OM avec ses recrues et sans Rongier ?

Dans l’entrejeu, Valentin Rongier et Geoffrey Kondogbia devraient petre associés dans le double pivot. Enfin, Azzedine Ounahi et Ismaïla Sarr accompagneraient Iliman Ndiaye et Pierre-Emerick Aubameyang devant. De son côté, le Stade de Reims, fort d’un mercato intéressant et qui a prouvé par le passé qu’il pouvait mettre à mal n’importe quel cador du championnat, devrait débuter en 4-3-3.

La suite après cette publicité

En tant que dernier rempart, Yehvann Diouf sera ainsi chargé de contrer les offensives marseillaises et devrait être protégé par une défense à quatre composée de Thomas Foket, Joseph Okumu, Yunis Abdelhamid et Josh Wilson-Esbrand. Au milieu de terrain, Amir Richardson est lui pressenti pour débuter aux côtés de Marshall Munetsi et Azor Matusiwa. Enfin et pour mettre à mal l’arrière-garde olympienne, Reda Khadra et Junya Ito Flips devraient soutenir Oumar Diakité, arrivé du Red Bull Salzbourg cet été.

Pour cette première journée de L1, Parions Sport en Ligne vous offre en exclusivité 10€ de crédits de jeu sans dépôt avec le code FM10 ainsi qu’un bonus de bienvenue (jusqu’à 90€). Misez 10€ sur un premier but de l’OM d’Aubameyang face à Reims pour tenter de remporter 57€ (cote à 5,7).