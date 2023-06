EdF : Kylian Mbappé n’a pas eu peur de venir

La suite après cette publicité

Le grand chambardement autour de sa situation au Paris Saint-Germain aurait pu dissuader Kylian Mbappé de se présenter en conférence de presse. A la veille de Gibraltar-France et en tant que nouveau capitaine des Bleus, il était en effet attendu au micro, comme le faisait Hugo Lloris avant chaque rencontre. Et l’attaquant du PSG s’est bel et bien rendu devant les médias, préparé à une salve de questions sur sa situation au PSG.

« Pas du tout, j’ai une responsabilité et c’est pas quelques bruits extérieurs qui vont me faire fuir de cette responsabilité. Je suis là aujourd’hui car ça me semblait important pour éviter les interprétations. Je ne serai pas toujours là car j’ai aussi dit que je voulais laisser de la place aux autres aussi », a-t-il lancé, lorsqu’il lui a été demandé s’il avait hésité à venir devant la presse.

À lire

Liverpool : Mohamed Salah n’a pas rencontré Nasser Al-Khelaifi